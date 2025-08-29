После визита в Москву 6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф вернулся к Дональду Трампу с громкой новостью. По его словам, президент РФ Владимир Путин якобы готов уступить территории ради окончания войны в Украине.

Трамп сразу похвалил эмиссара за «большой прогресс» и согласился встретиться с российским лидером. Казалось, мир близок.

Но уже на следующий день началась путаница. В беседе с европейскими лидерами Уиткофф заявил: Путин согласен отдать Запорожскую и Херсонскую области, если Киев уступит Донецк и Луганск. Этот сценарий шокировал собеседников: ни их данные, ни оценка Москвы такого не подтверждали.

Уже 8 августа Уиткофф изменил позицию. На звонке с советниками по нацбезопасности он сказал, что Путин вовсе не собирается уходить из Херсонщины и Запорожья. Речь шла лишь о том, что Москва не будет требовать официального признания этих регионов как российских.

Главная проблема — Уиткофф нарушил протокол, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

На встречу в Кремле спецпосланник пришел без дипломата-нотариуса из Госдепа. Поэтому записи разговора с Путиным не существует — все только на словах Уиткоффа.