ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
1 мин чтения
Москва: удары по Ирану «безответственны»
МИД РФ назвал действия Вашингтона «безответственными» и нарушающими международное право
Москва: удары по Ирану «безответственны»
/ Reuters
22 июня 2025 г.

Министерство иностранных дел России осудило удары США по ядерным объектам Ирана, заявив, что это «безответственное решение подвергнуть территорию суверенного государства ракетно-бомбовым ударам». В официальном сообщении подчеркивается, что действия Вашингтона «грубо нарушают международное право» и подрывают основы стабильности в регионе.

Москва также выразила обеспокоенность тем, что атака была совершена государством — постоянным членом Совета Безопасности ООН. В МИД РФ призвали к немедленной деэскалации и возобновлению дипломатических усилий, отметив, что развитие конфликта может привести к катастрофическим последствиям.

На фоне обострения ситуации в регионе МИД РФ подтвердил, что в понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибудет в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Переговоры, как ожидается, будут посвящены скоординированному ответу на действия США и дальнейшим шагам в рамках иранско-российского сотрудничества.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что и Иран, и Израиль должны отказаться от ядерного оружия. По его словам, сохранение ядерного арсенала в таких условиях несет угрозу для всего Ближнего Востока и мира в целом.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us