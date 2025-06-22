Министерство иностранных дел России осудило удары США по ядерным объектам Ирана, заявив, что это «безответственное решение подвергнуть территорию суверенного государства ракетно-бомбовым ударам». В официальном сообщении подчеркивается, что действия Вашингтона «грубо нарушают международное право» и подрывают основы стабильности в регионе.

Москва также выразила обеспокоенность тем, что атака была совершена государством — постоянным членом Совета Безопасности ООН. В МИД РФ призвали к немедленной деэскалации и возобновлению дипломатических усилий, отметив, что развитие конфликта может привести к катастрофическим последствиям.

На фоне обострения ситуации в регионе МИД РФ подтвердил, что в понедельник, 23 июня, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибудет в Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным. Переговоры, как ожидается, будут посвящены скоординированному ответу на действия США и дальнейшим шагам в рамках иранско-российского сотрудничества.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что и Иран, и Израиль должны отказаться от ядерного оружия. По его словам, сохранение ядерного арсенала в таких условиях несет угрозу для всего Ближнего Востока и мира в целом.