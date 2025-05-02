ПОЛИТИКА
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Трамп требует выгнать демократов из Конгресса
Президент потребовал изгнать депутатов, пытавшихся инициировать импичмент
Трамп требует выгнать демократов из Конгресса
Президент США Дональд Трамп / Reuters
2 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп потребовал выгнать из Конгресса двух депутатов от Демократической партии, пытавшихся инициировать его импичмент. Об этом он написал на своей странице в X, обвинив оппонентов в безумии и саботаже.

«Радикальные левые психи снова взялись за «‎‎импичмент». Два никому неизвестных, абсолютно неуважаемых конгрессмена несут чушь уже в двадцатый раз, даже не зная, за что меня можно было бы отстранить», — написал Трамп.

Он также заявил, что демократы «‎‎потеряли рассудок» и что их действия — это не что иное, как политическая диверсия.

Тем временем даже руководство Демократической партии дистанцируется от инициативы импичмента. Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис отказался поддержать резолюцию об импичменте, внесенную конгрессменом Шри Танедаром. Он отметил, что не обсуждал этот вопрос с автором и добавлять ему пока нечего.

Более прямолинейным оказался третий по рангу демократ Палаты представителей Пит Агилар, назвав инициативу преждевременной и бесперспективной: «У нас нет уверенности, что республиканцы сделают свою часть работы, и потому мы не собираемся в это ввязываться».

Интерес к импичменту резко угас — сразу трое соавторов отозвали свои подписи под проектом, в том числе известные демократы Джерри Надлер, Робин Келли и Квеси Мфуме. Пресс-секретарь последнего пояснил, что инициатива не была согласована с партийным руководством и юридически не проработана.

В результате в одиночестве остался только Танедар. Его резолюция содержит семь статей обвинения, включая игнорирование решений суда, самовольную депортацию и подрыв конституционного порядка.

Вероятность успеха инициатив свергнуть Трампа законными способами пока стремится к нулю: обе палаты Конгресса находятся под контролем республиканцев, а сам Трамп уже дважды успешно проходил через процедуры импичмента в первом сроке. Впрочем, Сенат на этой неделе лишь с перевесом в 1 голос смог заблокировать законопроект об отмене пошлин Трампа — со временем число республиканцев, не согласных с политикой президента, может только вырасти, и тогда уже дело может дойти до импичмента. 


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