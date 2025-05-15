Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре, где ключевым вопросом стала возможность выхода из российско-украинской войны через прямые переговоры. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция готова играть активную посредническую роль и уже сейчас видит «историческое окно возможностей» для начала нового диалога.

По словам турецкого лидера, затягивание конфликта ведет лишь к новым жертвам, а единственным реалистичным способом остановить войну остается поиск согласия на минимальных общих условиях. Он заявил о полной поддержке как технических переговоров, так и возможной встречи на высшем уровне.

Анкара подчеркивает важность поддержания открытых каналов связи между Киевом и Москвой. Турция остается одной из немногих стран, сохранивших рабочие отношения с обеими сторонами, и готова вновь стать дипломатической площадкой, как это было в Стамбуле весной 2022 года.

Турецкий лидер также подтвердил, что в случае согласия лидеров двух стран, Анкара будет готова принять их для очного диалога в любое время. Президент назвал нынешнюю ситуацию моментом, когда личная политическая воля может сыграть решающую роль.