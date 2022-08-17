Фанаты «Спартака» перед новым сезоном не питали больших надежд по двум причинам. Во-первых, команду возглавил 34-летний, малоизвестный даже в узких кругах специалист. До красно-белых Гильермо Абаскаль работал в швейцарском «Базеле» и занял с командой второе место, что для этого клуба совсем не триумф. Во-вторых, единственный официальный матч перед стартом РПЛ красно-белые проиграли со счетом 0:4. Конечно, против «Зенита» в Санкт-Петербурге сейчас мало кто в России может выстоять, но четыре пропущенных в одну калитку — это деморализует.

Абаскаль всех обскакал

Однако в первых пяти турах именно «Спартак» стал однозначно лучшей командой России. Подопечные Абаскаля сыграли вничью только в первой игре — в Грозном, а дальше одержали четыре победы подряд с общим счетом 13:2. В последний раз красно-белые набирали 13 очков в первых пяти турах в сезоне-2016/17. Тогда команду также возглавил малоизвестный специалист, дебютант Массимо Каррера и, парадокс, именно в том сезоне «Спартак» единственный раз за последние 22 года стал чемпионом.

Абаскаль, как и Каррера, ставит на атакующий футбол с акцентом на игру «внизу». В таком же стиле работал и Доменико Тедеско — последний действительно стабильно успешный спартаковский тренер. Второе место в 2021 году — это был успех для той команды. Еще одно важное сходство: все трое — крайне эмоциональны: бегают по бровке, орут на судей, жестикулируют, в общем демонстрируют максимальное небезразличие. Именно такие эмоции, как показывает практика, нужны «Спартаку» для победы.

Ярко это проявилось как раз в пятом туре — в матче с «Сочи». После невзрачного первого тайма, в котором сочинцы имели преимущество, Абаскаль сумел зарядить команду и те «поскакали» вперед так, как в этом году еще не бегали. Они оформили три зрелищных гола, и что самое необычное, даже при счете 3:0 продолжали искать шансы в атаке. С таким настроем команда не играла давно, и он, конечно, передался фанатам красно-белых.

Правда, большой вопрос — сможет ли «Спартак» сохранить такой заряд на весь сезон, тем более во время игры с «Зенитом», который превосходит нынешний состав красно-белых в классе: «Спартак» не выигрывал в Санкт-Петербурге с 2012 года, последние два матча проиграл с общим счетом 1:11, да и по стабильности конкурировать с чемпионами сейчас никому не по силам.

Порядок, класс и удача

В центральном матче 5-го тура встречались «Зенит» и ЦСКА. С хозяевами все понятно: команда уже пятый год работает с Сергеем Семаком, все четыре года была чемпионом, а сейчас еще и усилилась несколькими «качественными» бразильцами. Пусть потеряла Дзюбу, но на качестве атаки это не сказалось: Артем больше специалист по навесам и «скидкам» мяча, чем по креативу и индивидуальной игре. Нынешний же «Зенит» — это почти сборная Бразилии (пусть и не основная), где индивидуальное мастерство и креатив играют ключевую роль. Особенно когда новички найдут взаимопонимание с Малколмом и Клаудиньо, а это рано или поздно произойдет.

Что касается ЦСКА, то пока это команда-загадка, где почти полностью сменился состав, кроме нестареющего и не теряющего формы Игоря Акинфеева. Тренер — новый, 56-летний россиянин Владимир Федотов, в прошлом сезоне неожиданно поднявший «Сочи» на вторую строчку турнирной таблицы. Ему предстоит «слепить» из ЦСКА новый коллектив, и пока у него это получается: под его руководством «армейцы» набрали 10 очков в четырех матчах и с таким багажом приехали в Санкт-Петербург. В отличие от «Спартака» ЦСКА смотрелся на «Газпром Арене» достойно на протяжении всего матча. При счете 1:1 на 80-й минуте армейцы забили мяч, который был отменен после просмотра видеоповтора (ВАР), но отменен довольно спорно — офсайд если и был, то «минимальный». Спустя пять минут новичок «Зенита», бразилец Густаво Мантуан дальним ударом «вколотил в девятку» победный гол.

Такой результат сильно обострил конкуренцию: «Спартак» остался с 13 очками, а идущие следом «Зенит» и ЦСКА с 11 и 10 соответственно. Впрочем, есть еще «Динамо» с 9 баллами, и 20 августа бело-голубые примут «Спартак». Игра обещает быть интересной, тем более после драматичного финала Кубка России в июне, где красно-белые одержали тяжелейшую победу со счетом 2:1. Тот успех в Кубке стал для «народной команды» первым с 2003 года.

Паровоз под откос

По итогам пяти туров главное разочарование турнира — это «Локомотив». Команда в этом году показала худший результат за 26 лет, не одержав ни одной победы в первых пяти турах: три ничьих и два поражения. Тренирует «железнодорожников» немец Йозеф Циннбауэр, который имеет довольно посредственный послужной список. Разговоры об отставке немецкого тренерского штаба идут все громче. В команде пока пытаются исправить ситуацию, и с этой целью даже решили запереть игроков на базе. В таких условиях «Локо» будет готовиться к игре с «Химками». Помогут ли подобные советские методы, станет известно также 20 августа.

Вероятно, «Локо» все-таки победит, так как у «Химок» все еще хуже. Клуб со скандалом уволил Сергея Юрана, с которым хорошо стартовал (7 очков в четырех матчах). Причем уволил после победы, что вдвойне странно. Официальная причина не озвучена, но неофициально Юран вроде как отказался выпускать на поле сына владельца команды Илью Садыгова. Сам Сергей сказал, что про причины отставки не спрашивал, но добавил, что, вероятно, дело в его гордости. Поэтому если «Локомотив» не обыграет команду, в которой происходит подобное, значит проблемы у «паровозов» действительно серьезные. Впрочем, это тоже увеличит интерес к набирающей обороты российской премьер-лиге.