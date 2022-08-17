Между Казахстаном и Россией ведутся переговоры о покупке части российской доли в Евразийском банке развития (ЕАБР), сообщил вице-премьер — министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, передает Tengrinews.

«В целом такая риторика есть, не отрицаем. Поскольку она действительно обсуждается в рабочей обстановке. Но окончательного решения нет, поскольку все зависит от того, какая доля будет предлагаться и готовы ли другие страны купить определенную долю, в том числе и Казахстан, и насколько это будет накладно с точки зрения финансов. Пока сроков нет, ЕАБР сейчас стабильно работает, и пока санкции данного банка сильно не касаются», — сообщил Жамаубаев.

О готовности России отказаться от контрольного пакета акций Евразийского банка развития, чтобы обезопасить его от санкций, на прошлой неделе писал Bloomberg.

Сейчас Москве принадлежит 65,97% акций ЕАБР, Bloomberg сообщил, что РФ намерена сократить свою совместную с Беларусью долю до менее чем половины. Казахстан, у которого сейчас 32,99% акций ЕАБР, может стать контролирующим акционером банка.

Евразийский банк развития был учрежден на основании межгосударственного соглашения от 12 января 2006 года. Участниками ЕАБР являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Организация призвана содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.