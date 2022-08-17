Казахстанская горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» и турецкий холдинг Eczacıbaşı создали совместное предприятие (СП) South Urals Limited для поиска золота и меди на территории Актюбинской области Казахстана, сообщает пресс-служба «Тау-Кен Самрук».

​​​​​​​В случае успешного завершения геологоразведочной стадии планируется совместная добыча и производство цветных и драгоценных металлов.

Предварительная договоренность о создании СП была достигнута в мае этого года в ходе государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику. Привлечение Eczacıbaşı в качестве инвестора стало возможным при поддержке министерства иностранных дел Казахстана и посольства страны в Турции.

«Тау-Кен Самрук» является национальным оператором горнорудных активов в Казахстане. Организация также владеет аффинажным заводом «Тау-Кен Алтын» мощностью 25 тонн золота и 50 тонн серебра.

Холдинг Eczacıbaşı является известной турецкой диверсифицированной промышленной группой, включающей 46 компаний, в которых работают более 12 тысяч человек. Помимо разработки природных ресурсов, Eczacıbaşı производит строительные и потребительские товары, активно занимается информационными технологиями, девелопментом и здравоохранением.