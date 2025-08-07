Жители Газы, ослабленные голодом, каждый день преодолевают развалины в поисках воды. Им приходится часами стоять в очередях, чтобы наполнить канистры водой, которой все равно не хватает даже для базовой гигиены, пишет Reuters.

После почти двух лет изнурительной войны и угрозы голода гуманитарные организации предупреждают: водный кризис в Газе не менее катастрофичен.

Израиль разрушил опреснительные установки, которые снабжали Газу чистой водой из Средиземного моря. Теперь большая часть воды поступает из загрязненного подземного водоносного слоя, где к солоноватой воде добавились сточные воды и химикаты. Это привело к массовым вспышкам гепатита и диареи в Газе.

Несмотря на заявления израильского ведомства COGAT о миллионах литров воды, якобы поступающих в сектор Газа по двум трубопроводам, палестинские власти утверждают, что они не работают. Израиль прекратил подачу воды и электричества в начале войны и лишь частично восстановил ее позже — но трубопроводная сеть практически разрушена.

Инфраструктура водоснабжения уничтожена. Насосы работают от генераторов, но топлива почти нет. Израиль, как он сам утверждает, разрешает ввоз оборудования для ремонта — однако это неправда, в Газу въезжают лишь несколько грузовиков в день, и те с продуктами.

Муаз Мухаймар, 23-летний студент, тратит по шесть часов в день, чтобы принести воду для 20 человек, живущих в палатках в Дейр аль-Балах. Он таскает металлическую тележку по неровной земле, заполняя большие канистры грязной водой для уборки и маленькие — для питья.