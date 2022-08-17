Санкции — «обоюдоострое оружие», заявил еще в июне президент РФ. Только прямые, счетные потери Евросоюза от санкционных пакетов на предстоящий год могут превысить 400 млрд евро, уточнил тогда Путин. Эксперты прогнозируют: в 2023-м амбиции политиков все же уступят место прагматизму бизнеса. И уже сегодня они отмечают, что рынок на разного рода рестрикции отреагировал закономерно — организовал параллельный импорт. Только если в России он разрешен официально, то в других странах действует негласно.

Мнение спикера

«Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу», — написал 17 августа в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также отметил, что развитие глобальной экономики без России невозможно и что иностранные экономисты пересматривают сегодня свои оценки ВВП России на этот год. «По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали», — уточнил Володин.

После первых трех пакетов антироссийских санкций эксперты предсказывали сокращение ВВП РФ на 12,4%. «Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз «сжался» до 4,7%», — подчеркнул спикер. В отношении США и ЕС ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд. При этом война в Украине, санкции и цены на нефть — лишь одни из причин кризиса в мировой экономике и, прежде всего в США, где ФРС сначала никак не ограничивала печатный станок для стимулирования просевшей после COVID-19, а затем в последний момент стала резко поднимать ставку для борьбы с инфляцией.

Осторожные банки

То, что рестрикции против России — это бумеранг, понимают все, но, безусловно, вслух признают немногие. Тем не менее, достаточно посмотреть на дела адресантов санкций, которые в данном случае громче слов. Так, крупные западные банки уже возвращаются на рынок российских корпоративных и гособлигаций — разумеется, не просто так, а под благовидным предлогом помощи инвесторам «избавиться от активов, которые на Западе считают токсичными». Но интересен сам путь.

Всего лишь июне Минфин США запретил инвесторам покупать российские долговые обязательства или акции на вторичных рынках, после чего большинство банков Америки и Европы ушли с российского долгового рынка. Однако уже в июле тот же Минфин США выпустил лицензии, временно разрешающие банкам проводить сделки, которые позволят американским держателям российских бумаг свернуть свои позиции, после чего крупнейшие банки начали осторожно возвращаться на рынок. Европейские регуляторы также смягчили правила, позволив управляющим компаниям размещать российские активы в так называемые боковые карманы.

Reuters указывает: на фоне возобновившейся с конца июля торговой активности цены некоторых российских облигаций выросли. Но кто покупал такие бумаги, агентство установить вроде как не смогло.

Серые схемы

Особое внимание аналитики сейчас уделяют сырью. Как известно, с 10 августа в Евросоюзе и Великобритании вступило в силу эмбарго на импорт российского угля. По оценкам Еврокомиссии, оно затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму 8 млрд евро в год. Это серьезные объемы, и не только для России.

В 2021-м, по данным Минэнерго, экспорт угля из России в страны Евросоюза составил 48,75 млн т (22,6% от общего экспорта). Подавляющая часть приходилась на энергетический уголь, который используется для генерации тепла и электричества, — 45,3 млн т. Еще 3,45 млн т — на коксующийся, необходимый для производства стали.

Другими словами, Россия обеспечивала 70% потребностей Евросоюза в энергетическом угле, по оценке BCS Global Markets. Неудивительно, что сейчас фокус внимания не только бизнеса, но и общественности сместился с проблем России на проблемы Европы.

«Интрига, <…> в том, когда европейские компании начнут активировать серые схемы, позволяющие в обход санкций продолжать импорт угля из РФ, — заметил «Профилю» кандидат политических наук Петр Кирьян. — Что это происходит, подтверждает история с поставками российской нефти в Италию».

О том, что подобные сделки проводятся, сообщило, например, Bloomberg. Агентство пришло к этому заключению на основе анализа маршрутов движения танкеров из Черного и Балтийского морей в порты Италии. Со своей стороны Испания также недавно закупила партию нефти марки Urals. Правда, по документам поставка была осуществлена из Казахстана.

«В самых жестких ограничениях, выглядящих почему-то как самоограничения, европейцы все же оставляют для себя некие лазейки, — добавляет Кирьян. — Например, если смешать российскую нефть с другой в соотношении 49% к 51%, то трейдеры торгуют смесями, которые под санкции не подпадают, поскольку они латвийские, индийские или, допустим, арабские. В этом случае наличие марки Urals в товарных накладных уже не указывается».

В результате, по данным «Профиля», в настоящее время ЕС получает ежесуточно примерно по 1,38 млн баррелей российской нефти. А Bloomberg предупреждает о высоких рисках нарушения западными странами собственных же запретов.

Коммерческая тайна

Подобное происходит и с другими рестрикциями, полагают мировые эксперты. Так, Латвия, несмотря на грозную риторику и отказ платить «Газпрому» в рублях, продолжает закупать газ в РФ. Правда, чтобы сохранить лицо, Рига проводит платежи через посредника, какого — публично неизвестно.

«Latvijas Gaze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у «Газпрома», потому что не можем рассчитаться с «Газпромом». У нас есть другой поставщик, — заявил глава компании Айгарс Калвитис, при этом категорически отказавшись называть посредника. — Это коммерческая информация, ее мы не обсуждаем публично».

Латвийский премьер Кришьянис Кариньш добавил, что отказаться от закупок газа у России (а это, между прочим, 90% от импорта в 2021-м) позволил специальный план «на случай непредвиденных обстоятельств» с энергетическим обеспечением страны.

Эксперт Кирьян полагает, что, судя по всему, с большой долей вероятности в скором времени можно будет наблюдать настоящий ренессанс трейдеров с регистрацией в швейцарских кантонах или Лихтенштейне. Они появятся именно для «специальных» контрактов с Россией, позволяющих обходить самые строгие запреты.

Любопытно и другое. После введения эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов страны Евросоюза нарастили закупки этого сырья у России. Особенно отличилась Италия, увеличившая импорт на 20% в июне к маю, следует из данных Eurostat, которые изучил «МК».

В целом, пишет издание, поставки российских углеводородов в страны ЕС, конечно, сократились. Но в денежном выражении за счет высоких мировых цен на нефть российские экспортеры заработали на продаже топлива в страны ЕС более 7,23 млрд евро за июнь, что больше, чем в мае (6,01 млрд евро), апреле (6,72 млрд евро) и почти в полтора раза больше, чем в июне 2021-го (4,89 млрд евро).

Условное понятие

«Серый импорт применительно к сырью — достаточно условное понятие, — объясняет перспективы политолог Кирьян. — Есть страна происхождения товара, а есть страна ввоза, есть юрисдикция, в которой зарегистрирован импортер. Пока мы находимся в горячей фазе санкционной войны, юристы мало что могут предпринять. Но скоро их время придет. Возможно, это случится уже в 2023 году, когда амбиции политиков уступят место прагматизму бизнеса».

По мнению Кирьяна, есть несколько стратегий работы в данном направлении. Первая — специальные механизмы: по опыту Ирана и Ирака могут быть либо разрешены прямые встречные сделки, либо создан институт уполномоченных администраторов сделок.

Вторая стратегия — это оспаривание санкций во Всемирной Торговой организации или международных арбитражных судах.

Третий вариант обхода ограничений — изменение свойств товара третьей страной, которое откроет доступ российскому экспорту на рынки ЕС и США. «Скажем, компания из Казахстана может работать с российскими нефтепродуктами — либо поставляя их на внешние рынки, либо делая встречные поставки на экспорт в счет импорта, — поясняет Кирьян. — Юридически в этом случае в ЕС попадает продукция из Казахстана. Однако де-факто товар был произведен в России, куда и поступят деньги от конечного покупателя».

То, что эта схема работоспособная, доказывает пример той самой Испании, получившей партию казахстанской нефти российской марки Urals. «Это и есть в чистом виде параллельный импорт», — заключает эксперт.