ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Сербия уступает: экспорт оружия прекращен
Президент Вучич объявил о прекращении экспорта боеприпасов, отвечая на российские обвинения в «трусливой многовекторности»
Сербия уступает: экспорт оружия прекращен
Александр Вучич / AP
23 июня 2025 г.

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что страна полностью прекращает экспорт боеприпасов, и теперь вся произведенная продукция направляется исключительно на сербские военные склады и текущие нужды национальной армии.

«Сейчас мы больше ничего не экспортируем, мы все остановили... Боеприпасы идут только в наши казармы и на наши склады», — заявил Вучич после заседания расширенной коллегии Генерального штаба сербской армии.

Вучич также пообещал найти новые рынки сбыта для военной продукции, поскольку 150 тысяч граждан страны напрямую и косвенно живут за счет военных заказов сербского ВПК. «Я не собираюсь оставлять их без хлеба», — подчеркнул президент Сербии.

Это заявление прозвучало в контексте обвинений России, утверждающей, что Сербия использует альтернативные маршруты для поставок вооружений Украине. В понедельник днем Служба внешней разведки РФ обвинила Сербию в том, что она отправляет боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем Украины в виде деталей для сборки, которые затем снаряжаются в Чехии и Болгарии.

«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими врагами, — заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. — Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью».

Сербия ранее отрицала прямые поставки оружия в Украину. Однако российские обвинения в обходных путях поднимают вопросы о прозрачности сербской политики в области экспорта вооружений. Вучич, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Сербия фокусируется на собственной безопасности и не намерена участвовать в чужих войнах.

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