ТУРЦИЯ
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Масштабная операция Турции против наркокартелей
Глава МВД объявил о задержании 234 подозреваемых в рамках совместной операции Турции, Нидерландов, Германии, Испании и Бельгии против транснациональных наркосиндикатов
Масштабная операция Турции против наркокартелей
Али Ерликая / AA
15 апреля 2025 г.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая 15 апреля объявил о задержании 234 человек в ходе совместной операции против транснациональных наркосиндикатов. Скоординированные рейды прошли одновременно в Турции, Нидерландах, Германии, Испании и Бельгии.

По словам министра, операция стала результатом нескольких месяцев обмена разведданными между Турцией, США, Францией, Великобританией, Австралией, Грецией, Сербией, Азербайджаном, Косово, Болгарией, Северной Македонией, Бразилией и Ираном. Подозреваемые пытались организовать поставки кокаина из Южной Америки в Европу и Турцию, а также героина через Иран и Афганистан.

Из 234 задержанных девять были арестованы за границей, остальные — в Турции. Десять из них находились в международном розыске по линии Интерпола. Также изъято 21,2 тонны наркотиков и арестовано имущество на сумму около 13 млрд лир (примерно $400 млн), включая сотни объектов недвижимости, автомобили, доли в компаниях и банковские счета.

Ерликая отметил, что операция стала «вехой» в международном сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью. Турецкие офицеры работали в штаб-квартире Европола вместе со специалистами из Евросоюза. «Для таких преступных сетей больше не существует безопасных мест. Мы достанем их даже в самых темных уголках», — заявил министр.

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