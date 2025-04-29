Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в Турецко-итальянском бизнес-форуме в Риме, который прошел в рамках Четвертого межправительственного саммита Турции и Италии. В ходе своего выступления он поблагодарил премьер-министра Италии Джорджию Мелони за гостеприимство и выразил надежду, что форум станет основой для новых партнерств между двумя странами.

Президент Эрдоган отметил, что механизм межправительственных саммитов, впервые проведенный в 2008 году, способствовал развитию как политических, так и экономических связей между странами. Он выразил уверенность, что деловые круги продолжат укреплять это сотрудничество.

Говоря о глобальных экономических вызовах, президент Турции подчеркнул, что несмотря на возрастающие протекционистские тенденции и торговые споры, Турция успешно справляется с вызовами и превращает их в возможности. Он напомнил, что турецкая экономика сумела преодолеть пандемию без серьезных потерь и продолжает двигаться вперед.

Президент Эрдоган заявил, что Турция придает особое значение развитию экономических и торговых связей благодаря своему географическому положению, соединяющему Восток и Запад, Север и Юг. По его словам, несмотря на конфликты и землетрясение 2023 года, турецкая экономика продолжает рост. Прямой ущерб от землетрясения оценивается в 104 млрд долларов, косвенный — в 150 млрд долларов. Несмотря на это, страна активно восстанавливается.

Он сообщил, что с момента землетрясения было передано более 201 тыс. новых домов, а к концу года планируется достроить ещё 252 тыс.

В 2024 году экспорт Турции достиг 262 млрд долларов, что стало рекордом за последние 100 лет. Экспорт продукции оборонной промышленности составил 7 млрд 154 млн долларов — наивысший показатель в истории.

Президент Турции напомнил, что за последние 20 лет экономика страны демонстрировала рост в среднем на 5% в год. За этот период в инфраструктуру было вложено около 300 млрд долларов, экспорт вырос более чем в 20 раз, а доля Турции в мировом экспорте удвоилась. Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций за 20 лет составил около 270 млрд долларов.

Эрдоган отметил, что количество компаний с иностранным капиталом в Турции выросло с 6 тыс. до более чем 80 тыс. Он заявил, что страна вступила в фазу устойчивого снижения инфляции и последовательно реализует экономическую программу.

Говоря об итальянско-турецких отношениях, он подчеркнул, что с 2020 по 2024 год двусторонний товарооборот вырос с 17,3 до более чем 32 млрд долларов. Объем инвестиций итальянского капитала в Турции достиг 5 млрд долларов, а турецкие инвестиции в Италии приближаются к 1 млрд долларов.

Эрдоган призвал итальянские компании рассматривать Турцию как ворота на рынки Азии, Ближнего Востока и Африки. По его словам, из Стамбула за несколько часов можно добраться до регионов с совокупным населением в 2 млрд человек. В настоящее время Turkish Airlines связывает Стамбул с девятью городами Италии.

Он также отметил, что в Турции уже работают 1500 итальянских компаний, и выразил надежду на рост их числа. Эрдоган предложил активизировать совместную работу в сферах безопасности, обороны, зеленой энергетики, цифровых технологий, умных городов и космоса.

Президент Турции подчеркнул, что правительство будет и дальше поддерживать бизнес, но отметил, что именно предприниматели должны проявлять инициативу. Он поблагодарил итальянскую сторону за поддержку турецких бизнесменов.

Эрдоган заверил, что двери для иностранных инвесторов всегда открыты, включая лично его и министров, а Инвестиционное управление при президенте Турции находится в полном распоряжении деловых кругов. Он выразил уверенность, что аналогичную поддержку окажет и премьер-министр Италии.

Президент Турции сообщил, что до конца 2025 года планируется проведение третьего заседания Совместного комитета по экономике и торговле между Турцией и Италией.

Турецкий лидер подчеркнул необходимость обновления Таможенного союза между Турцией и Европейским союзом с учетом изменений в мировой экономике и выразил надежду на поддержку итальянского правительства и бизнеса. Также он заявил, что визовые трудности для деловых кругов негативно влияют на экономические отношения и призвал итальянских предпринимателей поднимать этот вопрос на уровне ЕС.

В завершение Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил всех участников форума и выразил уверенность, что он станет основой для новых инициатив и прочных партнерств.