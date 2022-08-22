Рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца и правящей «светофорной» коалиции (Социал-демократическая партия, Свободная демократическая партия и «Зеленые») опустился до самого низкого уровня за все время их правления с декабря 2021 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу еженедельника Bild am Sonntag.

62% немцев не нравится работа Шольца, довольны результатами его правления лишь 25% опрошенных. Это почти вдвое меньше, чем мартовские показатели, когда действия канцлера положительно оценивали 46% немцев, а 39% опрошенных были ими недовольны.

Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой правительства сейчас недовольны 65% опрошенных, одобряют ее лишь 27%. В начале марта работу правящей коалиции одобряли 44% немцев, не одобряли — 43%.

Из результатов опроса следует, что в случае прямых выборов канцлера Шольц сейчас бы занял лишь третье место, набрав 18% голосов. Первое место досталось бы министру экономики Роберту Хабеку («Зеленые») — 25%, второе — председателю Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу (19%).

Германия сейчас переживает масштабный кризис на фоне инфляции и проблем с поставками газа из России.

Осенью инфляция в стране может достичь двузначных цифр, предупредил президент Бундесбанка Йоахим Нагель. Он также не исключил, что экономика страны в ближайшую зиму столкнется с рецессией. В июле индекс делового климата, отражающий оценку экономического положения Германии и прогнозы на полгода, обвалилсядо минимума за два с половиной года.