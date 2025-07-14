Представитель МИД Турции Онджю Кечели призвал к скорейшему прекращению насилия в южной Сирии. В заявлении в социальной сети X он выразил надежду, что сирийские власти смогут урегулировать конфликт путем диалога на местном уровне, обеспечив восстановление безопасности.

«Мы надеемся, что сирийское правительство как можно скорее положит конец насилию на юге Сирии посредством местного диалога, и что будет восстановлена безопасность», — заявил Кечели.

Он также отметил важность приоритета суверенитета и единства Сирии в этом процессе. Турция, по словам представителя, продолжит поддерживать усилия по укреплению стабильности и примирению в Сирии совместно с ответственными членами международного сообщества.

Кечели добавил, что Анкара сохраняет приверженность содействию мирным инициативам в регионе, выступая за конструктивное взаимодействие для достижения устойчивого мира в арабской стране.