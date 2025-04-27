Президент Палестины Махмуд Аббас в субботу назначил своего близкого соратника Хусейна аль-Шейха вице-президентом и вероятным преемником. Об этом на своем сайте сообщила Организация освобождения Палестины (ООП).

Принятие решения совпало с требованием международного сообщества, которое сомневается в эффективности палестинского руководства. 89-летний Аббас возглавляет ООП и Палестинскую автономию (ПА) с 2004 года после смерти Ясира Арафата, но годами неохотно шел на реформы, включая назначение преемника.

Аль-Шейх родился в 1960 году, является ветераном движения ФАТХ и известен как прагматик с тесными связями с Израилем. Его назначение одобрил исполнительный комитет ООП.

США и монархии Персидского залива настаивают на реформировании ПА, надеясь, что организация сыграет центральную роль в решении израильско-палестинского конфликта. Давление усилилось после начала израильской войны в Газе.

Вашингтон продвигает идею управления сектором Газа реформированной ПА после войны. Страны Персидского залива, которые могут финансировать восстановление, также требуют серьезных реформ.

Ранее на заседании Центрального совета ООП Аббас впервые призвал ХАМАС полностью разоружиться и передать оружие Палестинской автономии.

Аль-Шейх провел 11 лет в израильских тюрьмах за антиоккупационную деятельность в 1978-1989 годах. При Аббасе он был главным контактным лицом с израильским правительством и представлял палестинского лидера на встречах с мировыми державами.