Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между армией Украины и войсками России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова пяти европейских дипломатов.

По словам собеседников издания, идея о зоне безопасности — один из нескольких вариантов, обсуждаемых военными и гражданскими чиновниками в рамках сценариев послевоенного урегулирования. Точные параметры зоны остаются предметом споров. Неясно, согласится ли Киев на подобный план, поскольку он может предусматривать территориальные уступки. США, по данным издания, не участвуют в обсуждениях.

Европейские дипломаты подчеркивают, что не проводят параллелей со строго охраняемой границей между Северной и Южной Кореей. Чаще сравнения звучат с разделением Германии в годы «холодной войны».

Вопрос численности военного контингента остается открытым. Обсуждаются разные варианты — от 4 тыс. до 60 тыс. военных. Однако страны пока не приняли никаких обязательств. Президент США Дональд Трамп исключил возможность участия американских военных в подобной миссии.

По словам двух европейских дипломатов, миротворческие силы могли бы выполнять двойную функцию — патрулирование вблизи демилитаризованной зоны и одновременное обучение украинских военных.