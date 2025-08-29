Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между армией Украины и войсками России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова пяти европейских дипломатов.
По словам собеседников издания, идея о зоне безопасности — один из нескольких вариантов, обсуждаемых военными и гражданскими чиновниками в рамках сценариев послевоенного урегулирования. Точные параметры зоны остаются предметом споров. Неясно, согласится ли Киев на подобный план, поскольку он может предусматривать территориальные уступки. США, по данным издания, не участвуют в обсуждениях.
Европейские дипломаты подчеркивают, что не проводят параллелей со строго охраняемой границей между Северной и Южной Кореей. Чаще сравнения звучат с разделением Германии в годы «холодной войны».
Вопрос численности военного контингента остается открытым. Обсуждаются разные варианты — от 4 тыс. до 60 тыс. военных. Однако страны пока не приняли никаких обязательств. Президент США Дональд Трамп исключил возможность участия американских военных в подобной миссии.
По словам двух европейских дипломатов, миротворческие силы могли бы выполнять двойную функцию — патрулирование вблизи демилитаризованной зоны и одновременное обучение украинских военных.
Союзники, как отмечает еще один европейский чиновник, не делают публичных обещаний, ожидая уточнения деталей. Среди вопросов — правила применения силы для военных НАТО, реакция на возможную эскалацию со стороны России, а также необходимость привлечения третьих стран, если Кремль выступит против присутствия войск Альянса.
«Все пытаются как можно быстрее договориться о гарантиях безопасности, чтобы Трамп не передумал относительно давления на (президента России Владимира) Путина с целью достижения урегулирования путем переговоров», — сказал один из европейских чиновников.
Politico отмечает, что предложение о буферной зоне не обсуждалось во время видеоконференции министров обороны НАТО в понедельник. По данным дипломатов, ядро иностранного присутствия, вероятно, составят французские и британские военные. Париж и Лондон убеждают союзников подключиться к формированию военных ресурсов.
Ранее издание FT сообщало, что западные партнеры Украины подготовили предварительный план, предусматривающий создание демилитаризованной зоны, патрулируемой нейтральными миротворцами из третьих стран.
Россия, в свою очередь, отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и военных из стран НАТО. Это противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер якобы согласится на подобное присутствие в рамках мирного соглашения.