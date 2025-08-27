Президент Украины убрал русскоязычную версию со своего официального сайта, подчеркнув, что единственным государственным языком остается украинский, передает Kyiv Post.
До конца 2024 года портал президента предлагал три варианта отображения — украинский, английский и русский. Согласно данным Web Archive, возможность выбрать русский язык сохранялась до 30 декабря 2024 года. На скриншотах от 31 декабря и позже этой опции уже нет, однако официально об этом было объявлено только 26 августа 2025 года.
Решение последовало после того, как летом 2023 года на сайте появилась петиция с требованием убрать русскую версию. К августу текущего года она собрала более 25 тыс. подписей. «Недопустимо, чтобы на сайте главы государства продолжал существовать русский язык», — говорилось в тексте документа.
21 августа 2025 года Владимир Зеленский вновь подтвердил, что Украина не будет вводить русский как второй государственный язык.
«У нас есть государственный язык — украинский. Россия может заявлять что угодно. Я считаю, что эти требования нужны только для того, чтобы ставить ультиматумы и усложнять переговоры», — сказал глава государства.
Эти слова прозвучали в ответ на заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который утверждал, что в Украине якобы действует «полный запрет на русский язык».
Язык — самое больное место
Вопрос языка остается политически чувствительным. Еще в 2019 году тогда президент Петр Порошенко подписал закон, закрепивший украинский как обязательный в сфере госуправления, СМИ, образования и обслуживания. По словам властей, задача закона — защитить украинский язык «после веков давления со стороны Российской империи и СССР».
Москва использовала тему русскоязычных украинцев как оправдание для ввода войск на востоке Украины. Перед началом войны в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о «геноциде» на Донбассе. Социология показывает иную картину: в 2024 году 58% украинцев назвали украинский основным языком дома, 9% — русский, 31% — оба.
Даже в традиционно русскоязычных регионах — на юге и востоке — украинский и суржик сохраняют лидирующие позиции, особенно в селах. Русский язык теряет популярность, особенно после начала войны — все больше украинцев даже на востоке страны переходят на украинский и отказываются общаться на языке страны, которая развязала против них войну.