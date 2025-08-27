ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Почему Зеленский отказался от русского языка?
С сайта президента Украины пропала русскоязычная версия, поскольку единственным государственным языком в стране считается украинский
Почему Зеленский отказался от русского языка?
Президент Украины Владимир Зеленский / AP
27 августа 2025 г.

Президент Украины убрал русскоязычную версию со своего официального сайта, подчеркнув, что единственным государственным языком остается украинский, передает Kyiv Post.

До конца 2024 года портал президента предлагал три варианта отображения — украинский, английский и русский. Согласно данным Web Archive, возможность выбрать русский язык сохранялась до 30 декабря 2024 года. На скриншотах от 31 декабря и позже этой опции уже нет, однако официально об этом было объявлено только 26 августа 2025 года.

Решение последовало после того, как летом 2023 года на сайте появилась петиция с требованием убрать русскую версию. К августу текущего года она собрала более 25 тыс. подписей. «Недопустимо, чтобы на сайте главы государства продолжал существовать русский язык», — говорилось в тексте документа.

21 августа 2025 года Владимир Зеленский вновь подтвердил, что Украина не будет вводить русский как второй государственный язык.

«У нас есть государственный язык — украинский. Россия может заявлять что угодно. Я считаю, что эти требования нужны только для того, чтобы ставить ультиматумы и усложнять переговоры», — сказал глава государства.

Читайте также

Эти слова прозвучали в ответ на заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который утверждал, что в Украине якобы действует «полный запрет на русский язык».

Язык — самое больное место

Вопрос языка остается политически чувствительным. Еще в 2019 году тогда президент Петр Порошенко подписал закон, закрепивший украинский как обязательный в сфере госуправления, СМИ, образования и обслуживания. По словам властей, задача закона — защитить украинский язык «‎‎после веков давления со стороны Российской империи и СССР».

Москва использовала тему русскоязычных украинцев как оправдание для ввода войск на востоке Украины. Перед началом войны в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о «геноциде» на Донбассе. Социология показывает иную картину: в 2024 году 58% украинцев назвали украинский основным языком дома, 9% — русский, 31% — оба.

Даже в традиционно русскоязычных регионах — на юге и востоке — украинский и суржик сохраняют лидирующие позиции, особенно в селах. Русский язык теряет популярность, особенно после начала войны — все больше украинцев даже на востоке страны переходят на украинский и отказываются общаться на языке страны, которая развязала против них войну.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us