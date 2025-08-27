Президент Украины убрал русскоязычную версию со своего официального сайта, подчеркнув, что единственным государственным языком остается украинский, передает Kyiv Post.

До конца 2024 года портал президента предлагал три варианта отображения — украинский, английский и русский. Согласно данным Web Archive, возможность выбрать русский язык сохранялась до 30 декабря 2024 года. На скриншотах от 31 декабря и позже этой опции уже нет, однако официально об этом было объявлено только 26 августа 2025 года.

Решение последовало после того, как летом 2023 года на сайте появилась петиция с требованием убрать русскую версию. К августу текущего года она собрала более 25 тыс. подписей. «Недопустимо, чтобы на сайте главы государства продолжал существовать русский язык», — говорилось в тексте документа.

21 августа 2025 года Владимир Зеленский вновь подтвердил, что Украина не будет вводить русский как второй государственный язык.

«У нас есть государственный язык — украинский. Россия может заявлять что угодно. Я считаю, что эти требования нужны только для того, чтобы ставить ультиматумы и усложнять переговоры», — сказал глава государства.