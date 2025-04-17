ПОЛИТИКА
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Молдова назначила «решающие» выборы
Выборы в парламент 28 сентября могут ослабить позиции проевропейской партии президента Майи Санду
Молдова назначила «решающие» выборы
/ AP
17 апреля 2025 г.

Парламент Молдовы проголосовал за проведение досрочных парламентских выборов 28 сентября. Решение поддержали 57 депутатов, 32 воздержались. Выборы обещают быть конкурентными и могут существенно изменить политический ландшафт страны.

Президент Майя Санду, выступающая за сближение с Евросоюзом и отказ от прежней зависимости от Москвы, сталкивается с усиливающимся давлением со стороны оппозиции. Бывший генпрокурор Александр Стояногло, едва не победивший Санду на прошлогодних президентских выборах, возглавил альянс из трех партий, бросающих вызов парламентскому большинству PAS.

По словам спикера парламента Игоря Гросу, предстоящие выборы будут «решающими». «Либо мы перечеркнем все, чего достигли на пути модернизации и европейской интеграции, либо продолжим двигаться к миру и развитию», — заявил он.

Молдавские власти подчеркивают важность сохранения суверенитета и защиты от влияния Кремля. Ранее Кишинев неоднократно обвинял Россию в вмешательстве в выборы и поддержке оппозиционных партий. Похожие опасения звучали и в октябре 2024 года, когда одновременно с голосованием по парламенту прошёл референдум о вступлении в ЕС.

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