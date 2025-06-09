Украина опровергает заявления Минобороны РФ о вторжении в Днепропетровскую область — ключевой и богатейший регион центральной Украины.

Представитель Генштаба ВСУ, майор Андрей Ковалев 9 июня заявил: «Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. Противник не вошел в Днепропетровскую область».

Силы обороны южного направления также заявили, что обстановка остается напряженной, но подчеркнули, что украинские военные уверенно держат позиции на границе с Донецкой областью.

«Противник не отказался от планов зайти в область, но наши бойцы мужественно и профессионально сдерживают натиск... Работа продолжается круглосуточно», — говорится в их заявлении.

Виктор Трегубов, представитель украинского военного подразделения «Хортица», сообщил CNN, что Россия «‎распространяет ложь о прорыве с направлений Покровска и Новопавловки»‎. По его словам, «в этих местах российские войска не пересекали границу области».

Минобороны РФ вечером 8 июня заявило, что российские войска впервые пересекли границу Днепропетровской области. Ведомство утверждает, что подразделения 90-й танковой дивизии перешли границу с Донецкой областью и продолжают движение вглубь Украины.

Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев повторил кремлевскую риторику и заявил, что Москва начала вторжение в Днепропетровскую область якобы из-за отказа Киева выполнить российские условия на переговорах в Стамбуле.

Институт изучения войны (ISW) также не подтверждает данные о прорыве. По его данным, 7 июня российские войска пытались продвинуться на этом участке, но не добились успеха. При этом аналитики отмечают: Днепропетровская область, в отличие от Донецкой и Луганской, менее плотна по населению, потому ее будет гораздо труднее оборонять. Если новость о вторжении подтвердится, это станет ударом для Украины, особенно на фоне буксующих переговоров и давления на других участках фронта — от Сум до Лимана.



