ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Европа не может договориться с Трампом
Европейские лидеры потребовали от США согласия на совместные санкции против России, но Дональд Трамп отказался давать конкретные обещания и обвинил ЕС в покупке российской нефти
Европа не может договориться с Трампом
Европа требует санкций, Трамп обвиняет ЕС в покупке российской нефти / AP
5 сентября 2025 г.

Европейские страны и США так и не нашли общего подхода к санкциям против России и гарантиям безопасности для Украины. Переговоры, прошедшие в четверг с участием американского президента Дональда Трампа и его спецпосланника Стива Уиткоффа, оказались напряженными, пишут Bloomberg и The New York Times. 

Европейские лидеры подчеркнули, что усиление санкционного давления — ключевой фактор, способный вынудить Кремль сесть за стол переговоров. Они предложили Трампу создать совместную рабочую группу и в течение двух дней направить представителей в Вашингтон.  

Однако, как пишет Bild, неясно, согласился ли президент США. Вместо конкретных обещаний он обвинил Европу в том, что та продолжает покупать российскую нефть. 

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возразила, что в ЕС прямые закупки ведут только Венгрия и Словакия. Но Уиткофф обвинил Европу в том, что она приобретает российскую нефть через Индию.  

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров заявил, что Европа не в состоянии оказать достаточное давление на Москву без участия США.  

Читайте также

«Мы зависим от американской помощи», — сказал он. 

Трамп, который ранее говорил о возможной поддержке «коалиции желающих» разведкой, логистикой и средствами ПВО, на этот раз не сделал конкретных заявлений.  

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи отметил, что Белый дом представит предложения в ближайшие дни, но в Европе сомневаются в их надежности. CNN со ссылкой на представителей администрации США пишет, что Трамп опасается, что жесткие меры сорвут переговорный процесс с Россией. 

Дополнительное раздражение в Европе вызвало решение Пентагона свернуть программы военной помощи восточноевропейским странам. Financial Times сообщила, что США в следующем году прекратят финансирование проектов по обучению и оснащению армий стран Балтии. 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us