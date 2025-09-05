Европейские страны и США так и не нашли общего подхода к санкциям против России и гарантиям безопасности для Украины. Переговоры, прошедшие в четверг с участием американского президента Дональда Трампа и его спецпосланника Стива Уиткоффа, оказались напряженными, пишут Bloomberg и The New York Times.
Европейские лидеры подчеркнули, что усиление санкционного давления — ключевой фактор, способный вынудить Кремль сесть за стол переговоров. Они предложили Трампу создать совместную рабочую группу и в течение двух дней направить представителей в Вашингтон.
Однако, как пишет Bild, неясно, согласился ли президент США. Вместо конкретных обещаний он обвинил Европу в том, что та продолжает покупать российскую нефть.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возразила, что в ЕС прямые закупки ведут только Венгрия и Словакия. Но Уиткофф обвинил Европу в том, что она приобретает российскую нефть через Индию.
Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров заявил, что Европа не в состоянии оказать достаточное давление на Москву без участия США.
«Мы зависим от американской помощи», — сказал он.
Трамп, который ранее говорил о возможной поддержке «коалиции желающих» разведкой, логистикой и средствами ПВО, на этот раз не сделал конкретных заявлений.
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи отметил, что Белый дом представит предложения в ближайшие дни, но в Европе сомневаются в их надежности. CNN со ссылкой на представителей администрации США пишет, что Трамп опасается, что жесткие меры сорвут переговорный процесс с Россией.
Дополнительное раздражение в Европе вызвало решение Пентагона свернуть программы военной помощи восточноевропейским странам. Financial Times сообщила, что США в следующем году прекратят финансирование проектов по обучению и оснащению армий стран Балтии.