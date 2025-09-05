Европейские страны и США так и не нашли общего подхода к санкциям против России и гарантиям безопасности для Украины. Переговоры, прошедшие в четверг с участием американского президента Дональда Трампа и его спецпосланника Стива Уиткоффа, оказались напряженными, пишут Bloomberg и The New York Times.

Европейские лидеры подчеркнули, что усиление санкционного давления — ключевой фактор, способный вынудить Кремль сесть за стол переговоров. Они предложили Трампу создать совместную рабочую группу и в течение двух дней направить представителей в Вашингтон.

Однако, как пишет Bild, неясно, согласился ли президент США. Вместо конкретных обещаний он обвинил Европу в том, что та продолжает покупать российскую нефть.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возразила, что в ЕС прямые закупки ведут только Венгрия и Словакия. Но Уиткофф обвинил Европу в том, что она приобретает российскую нефть через Индию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц после переговоров заявил, что Европа не в состоянии оказать достаточное давление на Москву без участия США.