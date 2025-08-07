Согласно уведомлениям о грантах, опубликованным в пятницу на прошлой неделе, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) потребовало от претендентов на получение федерального финансирования подписать подтверждение о неучастии в бойкоте израильских компаний. В условиях указывалось, что это касается как прямых связей, так и сотрудничества с фирмами, работающими с Израилем или действующими по его законам.

Решение вызвало резкую критику: администрацию Дональда Трампа обвинили в попытке увязать помощь народу в случае стихийных бедствий с политической лояльностью. Уже в понедельник требование было отозвано.

Тем временем растет давление со стороны крыла движения MAGA, все громче требующего пересмотра безусловной поддержки проблемного союзника. Как отмечает Politico, этот баланс отражает внутренний раскол в Республиканской партии между традиционалистами, для которых поддержка Израиля — догма, и новой, более критичной фракцией.

Скандал среди своих

Администрация Дональда Трампа неожиданно столкнулась с гневом собственных сторонников после сообщения агентства Reuters о том, что доступ к финансированию от FEMA может быть ограничен для штатов и городов, поддерживающих бойкот израильских компаний.

Скандал разгорелся из-за документа, опубликованного на сайте организации, в котором говорилось, что получатели грантов обязаны подтвердить, что не будут ограничивать торговые отношения с компаниями из Израиля или с теми, кто работает на израильском рынке. Речь шла о распределении как минимум $1,9 млрд — это деньги, которые идут на зарплаты экстренным службам, оборудование для спасательных операций и резервные источники энергии.

Однако уже в понедельник, после волны критики, представитель Министерства внутренней безопасности (DHS), под чьим контролем находится FEMA, заявил, что распределение средств FEMA якобы по-прежнему будет регулироваться действующим законодательством, а не политическими взглядами, по сути намекая, что все распространившиеся сообщения были неправдой.

«Ни один штат не лишился финансирования, и никаких новых условий введено не было», — заявили в DHS, отвечая на сообщения о политически мотивированном пересмотре условий получения помощи от FEMA.

В то же время DHS подчеркнуло, что продолжит применять законы против дискриминации, включая те, что касаются движения BDS (бойкот, отказ от инвестиций и санкции против Израиля), которое в министерстве считают проявлением антисемитизма: «Тем, кто участвует в расовой дискриминации, не должно доставаться ни доллара федеральных средств».

Однако заявление, было оспорено самими пользователями соцсетей. Под постом в X появилось community note — примечание от сообщества, указывающее на вводящий в заблуждение характер заявления.

В примечании говорится, что DHS только сейчас удалило из условий пункт, в котором бойкот определялся как «отказ от взаимодействия, разрыв или иное ограничение коммерческих отношений именно с израильскими компаниями». Получается, что ранее подобная политически мотивированная формулировка действительно присутствовала и могла использоваться для давления на местные власти, не поддерживающие произраильский курс администрации.

Таким образом, администрация Дональда Трампа была вынуждена пойти на попятную после волны критики.

Израиль расколол правый лагерь

Многие отмечают, что новая политика по сути имела бы скорее символическое значение: ни один из штатов США не вводил запрета на сотрудничество с израильскими компаниями, а аналогичные решения на уровне отдельных городов встречаются крайне редко.

Тем не менее, как пишет The New York Times, такая политика могла бы затруднить выделение средств на борьбу с природными бедствиями — например, с лесными пожарами — в городах вроде Ричмонда (Калифорния), где городской совет в прошлом году проголосовал за отказ от инвестиций в компании, ведущие бизнес с Израилем.

Кроме того, сам факт того, что федеральная помощь может быть увязана с позицией по международной политике, вызвал резкую реакцию даже у самых лояльных сторонников Трампа. И хотя, как отмечает издание Newsweek, некоторые из них и так давно критикуют Израиль за геноцидальные действия в Газе, требование отказаться от бойкота израильских компаний восприняли как измену лозунгу «Америка прежде всего» (America First).

Комментарии вроде «совсем не ощущается, что государство ставит интересы своего народа выше интересов чужой страны» заполонили соцсети.

Консервативная комментатор Кэндис Оуэнс, ранее сотрудничавшая с сионистской медиаплощадкой и долгое время считавшаяся одной из сторонниц Трампа, но впоследствии резко разошедшаяся с ним, прежде всего из-за его безоговорочной поддержки Израиля, назвала происходящее «предательством» и обвинила Трампа в том, что он действует в интересах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Трамп полностью предал Америку ради Нетаньяху, и если вы этого не видите сейчас — вы абсолютно слепы», — сказала она.

«Лучшие сто миллионов, которые Мириам Адельсон когда-либо потратила», — язвительно добавила Оуэнс, имея в виду вдову миллиардера и одного из крупнейших доноров Республиканской партии.