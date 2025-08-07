Согласно уведомлениям о грантах, опубликованным в пятницу на прошлой неделе, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) потребовало от претендентов на получение федерального финансирования подписать подтверждение о неучастии в бойкоте израильских компаний. В условиях указывалось, что это касается как прямых связей, так и сотрудничества с фирмами, работающими с Израилем или действующими по его законам.
Решение вызвало резкую критику: администрацию Дональда Трампа обвинили в попытке увязать помощь народу в случае стихийных бедствий с политической лояльностью. Уже в понедельник требование было отозвано.
Тем временем растет давление со стороны крыла движения MAGA, все громче требующего пересмотра безусловной поддержки проблемного союзника. Как отмечает Politico, этот баланс отражает внутренний раскол в Республиканской партии между традиционалистами, для которых поддержка Израиля — догма, и новой, более критичной фракцией.
Скандал среди своих
Администрация Дональда Трампа неожиданно столкнулась с гневом собственных сторонников после сообщения агентства Reuters о том, что доступ к финансированию от FEMA может быть ограничен для штатов и городов, поддерживающих бойкот израильских компаний.
Скандал разгорелся из-за документа, опубликованного на сайте организации, в котором говорилось, что получатели грантов обязаны подтвердить, что не будут ограничивать торговые отношения с компаниями из Израиля или с теми, кто работает на израильском рынке. Речь шла о распределении как минимум $1,9 млрд — это деньги, которые идут на зарплаты экстренным службам, оборудование для спасательных операций и резервные источники энергии.
Однако уже в понедельник, после волны критики, представитель Министерства внутренней безопасности (DHS), под чьим контролем находится FEMA, заявил, что распределение средств FEMA якобы по-прежнему будет регулироваться действующим законодательством, а не политическими взглядами, по сути намекая, что все распространившиеся сообщения были неправдой.
«Ни один штат не лишился финансирования, и никаких новых условий введено не было», — заявили в DHS, отвечая на сообщения о политически мотивированном пересмотре условий получения помощи от FEMA.
В то же время DHS подчеркнуло, что продолжит применять законы против дискриминации, включая те, что касаются движения BDS (бойкот, отказ от инвестиций и санкции против Израиля), которое в министерстве считают проявлением антисемитизма: «Тем, кто участвует в расовой дискриминации, не должно доставаться ни доллара федеральных средств».
Однако заявление, было оспорено самими пользователями соцсетей. Под постом в X появилось community note — примечание от сообщества, указывающее на вводящий в заблуждение характер заявления.
В примечании говорится, что DHS только сейчас удалило из условий пункт, в котором бойкот определялся как «отказ от взаимодействия, разрыв или иное ограничение коммерческих отношений именно с израильскими компаниями». Получается, что ранее подобная политически мотивированная формулировка действительно присутствовала и могла использоваться для давления на местные власти, не поддерживающие произраильский курс администрации.
Таким образом, администрация Дональда Трампа была вынуждена пойти на попятную после волны критики.
Израиль расколол правый лагерь
Многие отмечают, что новая политика по сути имела бы скорее символическое значение: ни один из штатов США не вводил запрета на сотрудничество с израильскими компаниями, а аналогичные решения на уровне отдельных городов встречаются крайне редко.
Тем не менее, как пишет The New York Times, такая политика могла бы затруднить выделение средств на борьбу с природными бедствиями — например, с лесными пожарами — в городах вроде Ричмонда (Калифорния), где городской совет в прошлом году проголосовал за отказ от инвестиций в компании, ведущие бизнес с Израилем.
Кроме того, сам факт того, что федеральная помощь может быть увязана с позицией по международной политике, вызвал резкую реакцию даже у самых лояльных сторонников Трампа. И хотя, как отмечает издание Newsweek, некоторые из них и так давно критикуют Израиль за геноцидальные действия в Газе, требование отказаться от бойкота израильских компаний восприняли как измену лозунгу «Америка прежде всего» (America First).
Комментарии вроде «совсем не ощущается, что государство ставит интересы своего народа выше интересов чужой страны» заполонили соцсети.
Консервативная комментатор Кэндис Оуэнс, ранее сотрудничавшая с сионистской медиаплощадкой и долгое время считавшаяся одной из сторонниц Трампа, но впоследствии резко разошедшаяся с ним, прежде всего из-за его безоговорочной поддержки Израиля, назвала происходящее «предательством» и обвинила Трампа в том, что он действует в интересах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Трамп полностью предал Америку ради Нетаньяху, и если вы этого не видите сейчас — вы абсолютно слепы», — сказала она.
«Лучшие сто миллионов, которые Мириам Адельсон когда-либо потратила», — язвительно добавила Оуэнс, имея в виду вдову миллиардера и одного из крупнейших доноров Республиканской партии.
Среди тех, кто резко выступил против, ожидаемо оказалась и конгрессмен Марджори Тейлор Грин, которая также заявила, что «американцы имеют право бойкотировать кого угодно, и правительство не должно за это наказывать».
Грин стала первой среди республиканцев в Конгрессе, кто открыто назвал действия Израиля в Газе геноцидом. Израиль, в свою очередь, обвинения отвергает и заявляет, что гуманитарный кризис вызван действиями ХАМАС.
«Можете хоть ненавидеть евреев — мне плевать, но если вы находитесь в зоне урагана, это не должно иметь никакого значения! Вы хотите антисемитизма? Потому что именно так вы его и создаете», — заявил Стивен Краудер, консервативный американский комментатор и ведущий популярного шоу Louder with Crowder. Известный своей поддержкой Израиля и исламофобией, Краудер, тем не менее в последние месяцы все чаще выступает с резкими заявлениями в адрес правительства США.
Генеральный директор этой же платформы Джеральд Морган — соратник Краудера и продюсер проекта, также известного своими правоконсервативными позициями — прокомментировал ситуацию коротко: «Нет, должно быть, это ошибка. Если это правда, то у меня с этим серьезная проблема».
Мэтт Уолш, прославившийся как критик либеральной повестки и консервативный автор, работающий на сионистской платформе Daily Wire, тем не менее также выразил резкое несогласие с происходящим, заявив: «Нет никаких разумных оснований утверждать, что это соответствует принципу «Америка прежде всего».
Актер Кевин Сорбо — звезда телесериала 90-х о Геракле, активный комментатор на общественные темы в соцсетях с аудиторией более 2,5 млн подписчиков в X, известный своими правыми взглядами, также коротко отреагировал, выразив недоумение: «Подождите, что?».
Политический активист, представитель движения «Альт-Райт», гей и исламофоб Майло Яннопулос также не поверил в происходящее: «Это не может быть правдой».
Популярные среди консерваторов братья Ходж задали риторический вопрос: «Это точно — «Америка прежде всего?»
Бывший конгрессмен от Республиканской партии, а ныне либертарианец Джастин Амаш прокомментировал ситуацию с иронией: «America First. *Условия и ограничения применяются. См. Бенджамина Нетаньяху для подробностей».
Критика, конечно же, прозвучала и с другого конца политического спектра. Дженк Уйгур, известный прогрессивный комментатор и ведущий шоу The Young Turks, заявил: «Это абсолютно унизительно для Америки — находиться под контролем иностранного государства в такой степени».
Глава правозащитного отдела Совета по американо-исламским отношениям Роберт Мако заявил, что требование отказа от бойкота в обмен на помощь — это не только нарушение Конституции, но и прямое оскорбление самих принципов американской демократии.
«Администрация Трампа фактически говорит: вы можете бойкотировать любую страну за нарушение прав человека — хоть саму Америку — но не Израиль. Это не «Америка прежде всего», это — «Израиль прежде всего», — заявил он.
Ради Израиля
Эта история — отнюдь не единичный случай, а очередной симптом растущего разлада в вопросах внешней политики США. Всего за несколько дней до этого Дональд Трамп пригрозил Канаде из-за ее шага по признанию Палестины. Многие отмечали абсурдность ситуации: как может решение Канады относительно Палестины влиять на благосостояние американского народа?
Трамп отреагировал на заявление главы канадского правительства Марка Карни, который сообщил, что если Палестинская администрация выполнит ряд условий Канада присоединится к Франции, Великобритании и другим союзникам, официально признав государство Палестина на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре. Карни призвал к скоординированным международным действиям, чтобы поддержать мир, безопасность и достоинство человеческой жизни.
Однако Трамп, вместо того чтобы обратить внимание на гуманитарный кризис, в соцсетях написал: «Вау! Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины. Теперь нам будет очень сложно заключить с ними торговое соглашение».
Таким образом, история с FEMA лишь подчеркнула все более заметный раскол в рядах республиканцев. С одной стороны — традиционные «ястребы», неизменно выступающие за помощь Израилю, которые денно и нощно молятся на Тель-Авив и утверждают, что это якобы христианская позиция, опираясь на свое воображение о некой «иудео-христианской цивилизации». С другой стороны — сторонники MAGA-движения, все более критично настроенные к вмешательству США в ближневосточные конфликты и к безусловной поддержке Израиля. Эти республиканцы нового толка, не путать с неоконами, призывают сосредоточиться на внутренних проблемах Америки, отказываясь признавать, что интересы иностранного государства должны определять политику Вашингтона.
Более того, все больше американцев также выражают обеспокоенность действиями Израиля в Газе: согласно опросу The Economist/YouGov, 43% считают, что Израиль совершает геноцид против палестинцев — по сравнению с 35% в январе 2024 года. Почти половина респондентов оценивает атаки Израиля как неоправданные и наносящие вред мирным жителям. При этом 78% выступают за немедленное прекращение огня.
Опрос также показал сдвиг в общественном мнении относительно поддержки Израиля: 36% считают, что Трамп зашел слишком далеко в своей поддержке. 42% респондентов высказались за сокращение военной помощи Израилю.
На этом фоне показательно, что и личные отношения между Трампом и Нетаньяху далеки от идеальных. Несмотря на демонстративную поддержку Израиля, Трамп не раз выражал недовольство израильским премьером.
Тем не менее США по-прежнему остаются преданным союзником Израиля, о чем непрерывно заявляют продажные, в буквальном смысле — находящихся на содержании AIPAC — политики и медиа.