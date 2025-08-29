С начала лета власти США депортировали около 100 россиян. Об этом сообщил «Агентству» (издание признано в РФ иноагентом) президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев.
По его словам, первая группа из примерно 40 человек была выслана в июне. Вторая группа, до 60 человек, покинула США 27 августа. Сначала их доставили в Каир, а затем отправили рейсом Egypt Air в Москву.
Валуев уточнил, что депортировали россиян, находившихся в иммиграционных тюрьмах, проигравших суды о предоставлении убежища или выбравших самодепортацию. Среди них были люди, опасавшиеся политического преследования.
По информации источника «Агентства», в группе оказался бывший военный, против которого в России возбудили дело о самовольном оставлении части. Он пытался получить убежище в США, но суд отклонил его запрос.
По данным Валуева, российские пограничники знали о рейсе из Каира. При прохождении границы с людьми долго беседовали. Одного человека задержали. Еще около десяти отпустили под подписку о невыезде.
Он добавил, что в Каире россияне пытались сменить маршрут и не лететь в Москву. Однако их избили сотрудники египетской спецслужбы и посадили на рейс до Москвы.
Активист подчеркнул, что США и раньше депортировали россиян, но не такими большими группами. Ранее у высылаемых была возможность сменить страну назначения при пересадке. Теперь этот вариант закрыт. По словам Валуева, готовится еще одна массовая депортация.
После начала войны в Украине десятки тысяч россиян бежали в США. Многие пересекали мексиканскую границу и просили убежища. Им выдавали повестку в суд и отпускали на свободу. Но с мая 2024 года власти стали помещать россиян в иммиграционные тюрьмы. Там они ждут суда от нескольких месяцев до года.