ПОЛИТИКА
2 мин чтения
США высылают россиян, бежавших от войны
США депортировали около 100 россиян, бежавших от войны, отправив их через Каир в Москву
США высылают россиян, бежавших от войны
США массово депортировали россиян, бежавших от войны / Reuters
29 августа 2025 г.

С начала лета власти США депортировали около 100 россиян. Об этом сообщил «Агентству» (издание признано в РФ иноагентом) президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев. 

По его словам, первая группа из примерно 40 человек была выслана в июне. Вторая группа, до 60 человек, покинула США 27 августа. Сначала их доставили в Каир, а затем отправили рейсом Egypt Air в Москву. 

Валуев уточнил, что депортировали россиян, находившихся в иммиграционных тюрьмах, проигравших суды о предоставлении убежища или выбравших самодепортацию. Среди них были люди, опасавшиеся политического преследования.  

По информации источника «Агентства», в группе оказался бывший военный, против которого в России возбудили дело о самовольном оставлении части. Он пытался получить убежище в США, но суд отклонил его запрос. 

Читайте также

По данным Валуева, российские пограничники знали о рейсе из Каира. При прохождении границы с людьми долго беседовали. Одного человека задержали. Еще около десяти отпустили под подписку о невыезде. 

Он добавил, что в Каире россияне пытались сменить маршрут и не лететь в Москву. Однако их избили сотрудники египетской спецслужбы и посадили на рейс до Москвы. 

Активист подчеркнул, что США и раньше депортировали россиян, но не такими большими группами. Ранее у высылаемых была возможность сменить страну назначения при пересадке. Теперь этот вариант закрыт. По словам Валуева, готовится еще одна массовая депортация. 

После начала войны в Украине десятки тысяч россиян бежали в США. Многие пересекали мексиканскую границу и просили убежища. Им выдавали повестку в суд и отпускали на свободу. Но с мая 2024 года власти стали помещать россиян в иммиграционные тюрьмы. Там они ждут суда от нескольких месяцев до года. 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us