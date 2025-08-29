С начала лета власти США депортировали около 100 россиян. Об этом сообщил «Агентству» (издание признано в РФ иноагентом) президент Russian America for Democracy in Russia Дмитрий Валуев.

По его словам, первая группа из примерно 40 человек была выслана в июне. Вторая группа, до 60 человек, покинула США 27 августа. Сначала их доставили в Каир, а затем отправили рейсом Egypt Air в Москву.

Валуев уточнил, что депортировали россиян, находившихся в иммиграционных тюрьмах, проигравших суды о предоставлении убежища или выбравших самодепортацию. Среди них были люди, опасавшиеся политического преследования.

По информации источника «Агентства», в группе оказался бывший военный, против которого в России возбудили дело о самовольном оставлении части. Он пытался получить убежище в США, но суд отклонил его запрос.