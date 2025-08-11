Телеканал Al Jazeera обвинил Израиль в попытке заставить журналистов замолчать перед планируемым захватом Газы, после того как в результате израильского удара у больницы Аш-Шифа были убиты пятеро сотрудников канала.

По данным медиасети, израильские военные преднамеренно нанесли удар по группе, в которую входили репортеры Энес аш-Шариф и Мухаммед Курайка, а также трое фотожурналистов. Атака произошла поздно ночью, когда беспилотник обстрелял палатку с четкой маркировкой «Пресса» у входа в больницу. По информации палестинских властей, всего при обстреле погибли семь человек.

Al Jazeera назвала аш-Шарифа одним из самых смелых репортеров Газы и заявила, что его убийство стало частью масштабного плана Израиля по подавлению свободы прессы — чтобы никто не писал о «надвигающемся захвате и оккупации» сектора.

В заявлении отмечается, что ответственность за это несут и израильские военные, и правительство Биньямина Нетаньяху. Журналисты Al Jazeera работали в условиях постоянной угрозы, переживая тот же голод и опасности, о которых рассказывали миру, подчеркнули в руководстве канала.

Израильская армия утверждает, что аш-Шариф якобы возглавлял подразделение ХАМАС, выдавал себя за журналиста. Однако спецдокладчик ООН по вопросам свободы выражения заявлял, что подобные обвинения не имеют доказательств — Израиль не привел ни одного аргумента в пользу этой версии.