В Нидерландах активисты провели акцию протеста на крыше дата-центра Microsoft — после раскрытия информации о хранении израильской армией большого объема данных в стране. Об этом сообщает The Guardian.

В воскресенье в социальных сетях появились фотографии, на которых часть протестующих блокирует доступ к крупному объекту Microsoft на северо-западе Нидерландов, а другие поднимаются на крышу здания и зажигают файеры.

Группа «Geef Tegengas» (в переводе — «Отпор») заявила, что акция связана с недавним расследованием The Guardian, которое показало, что разведывательное подразделение израильской армии Unit 8200 использует облачную платформу Microsoft Azure для хранения обширной базы перехваченных телефонных разговоров палестинцев.

Совместное расследование The Guardian, израильско-палестинского издания +972 Magazine и ивритоязычного ресурса Local Call установило, что серверы Microsoft Azure в Нидерландах содержат огромные объемы военных данных Израиля. К июлю 2025 года на этих серверах было сохранено 11 500 терабайт данных, что соответствует примерно 200 миллионам часов аудиозаписей.