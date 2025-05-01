ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль вычеркнул с карты две трети Газы
Израильские войска захватили 70% территории сектора — палестинцам запрещено там находиться
Израиль вычеркнул с карты две трети Газы
Израильские военные в Газе / Reuters
1 мая 2025 г.

За шесть недель с момента возобновления военного вторжения в Газу израильская армия полностью перекроила карту эксклава. По данным ООН, около 70% территории теперь либо официально объявлены «красной зоной», либо находятся под приказом эвакуации. 

Израиль называет это «мерами безопасности», однако на практике сотни тысяч палестинцев оказались загнанными в переполненные и все более сжимающиеся участки земли, пишет Washington Post (WP).

С конца марта израильские власти выпустили новые приказы об эвакуации, которые охватили как приграничные зоны, так и густонаселенные районы. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), за это время были вынуждены покинуть свои дома более 420 тыс. человек.

Фактически все приграничный север и восток Газы объявлен запретной зоной, куда запрещен вход палестинцам. Израильские военные строят военные объекты, включая наблюдательные башни и заградительные стены, чтобы окончательно оккупировать эту территорию.

Ранее Израиль обозначал некоторые районы, такие как аль-Маваси, Дейр аль-Балах и Хан-Юнус, как «гуманитарные зоны» — там, якобы, можно было укрыться от боевых действий. Но с возобновлением ударов после срыва перемирия в марте такие обозначения исчезли с официальных карт, а сами зоны снова стали целями для авиаударов, отмечает WP.

Согласно данным ООН, только в апреле по аль-Маваси нанесли не менее 23 ударов, в том числе по палаточным лагерям, где прятались женщины и дети. Последняя атака унесла жизни как минимум 16 человек. «Кадры сгоревших детей в палатках должны потрясти весь мир», — заявила глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Филипп Лаззарини, глава ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), назвал Газу «землей отчаяния». По его словам, Израиль превратил гуманитарную помощь в «оружие войны» и инструмент давления. Представитель ООН Йенс Лерке добавил: «Ситуация в Газе сейчас — самая тяжелая с начала конфликта».


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