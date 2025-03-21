ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Контракт по разделу земель между Россией и Украиной уже в работе»
Президент США Дональд Трамп сказал, что режим полного прекращения огня в российско-украинской войне ожидается уже «весьма скоро»
«Контракт по разделу земель между Россией и Украиной уже в работе»
/ AFP
21 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что стороны конфликта в Украине ведут переговоры о «контракте по разделу земель», который станет частью финального соглашения о завершении войны. Он также выразил уверенность, что полный режим прекращения огня будет достигнут «весьма скоро».

«Они продолжают воевать, но, я думаю, мы уже скоро получим перемирие во многих районах — и оно, по большому счету, соблюдается», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, «контракт» обсуждается прямо сейчас и будет включать положения о делимитации территорий и других ключевых аспектах.

Президент отметил, что ситуация на местах остается напряженной: «Солдаты с обеих сторон до сих пор направляют оружие друг на друга. Некоторые оказались в окружении. Но я уверен, что перемирие весьма скоро станет всеобъемлющим».

На данный момент, согласно открытым данным, Россия контролирует около 20% украинской территории.

Администрация Трампа активно продвигает идею частичного перемирия, охватывающего энергетические объекты и критическую инфраструктуру. Москва согласилась на такую схему в рамках ограниченного прекращения огня, но отклонила более всеобъемлющий 30-дневный проект перемирия, поддержанный ранее Киевом.

Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским во вторник Трамп предложил передать некоторые украинские электростанции под управление США как форму будущей защиты. Советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио заявили, что «американское управление такими объектами будет наилучшей гарантией их безопасности».

Идея участия США в энергетическом секторе Украины связана также с предложенным, но пока не подписанным соглашением о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.

«Трамп рассчитывает, что после завершения войны США и Украина выстроят партнерство, которое поможет восстановить экономику и стабилизировать Восточную Европу. Американские технологии и инновации способны сыграть ключевую роль в этом процессе», — цитирует The Hill представителя Совета нацбезопасности Брайана Хьюза.

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