ПОЛИТИКА
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Токаев: уйду в отставку в 2029 году
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что покинет пост в 2029 году, поскольку считает один срок достаточным для выполнения реформ
Токаев: уйду в отставку в 2029 году
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Акорда
31 мая 2025 г.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что завершит свою работу на посту главы государства в 2029 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Jazeera.

«В 2029 году я уже объявил, что уйду в отставку. Потому что это требование моего народа и как личное», — сказал он.

Токаев отметил, что придерживается принципа, согласно которому президент — это не сакральная фигура, а избранный народом управленец.

«Он не посланник Бога. Он является государственным менеджером, которого избрал его собственный народ. В нашем случае всего на семь лет», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что в Казахстане проводится курс устойчивых и последовательных реформ.

«Мы продолжим, будем непрерывно проводить наши реформы. И не будет никаких препятствий. Мое кредо — мы должны провести существенные реформы на благо Казахстана», — добавил он.

Касым-Жомарт Токаев занял пост президента 20 марта 2019 года, после того как Нурсултан Назарбаев сложил полномочия.

На выборах в июне 2019 года Токаев получил более 70% голосов. В 2022 году, после январских событий, он объявил о проведении досрочных выборов, которые состоялись 20 ноября. Тогда он набрал 81,31% голосов. После этого Токаев подчеркнул, что один семилетний срок является достаточным для реализации предвыборной программы и реформ.

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