Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9 августа подписал закон, вводящий новые требования по применению государственного языка. Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
Закон был принят Жогорку Кенешем 25 июня и вносит изменения более чем в десять законодательных актов.
Согласно новым правилам, знание кыргызского языка становится обязательным для депутатов местных советов, адвокатов, нотариусов, сотрудников правоохранительных органов и органов нацбезопасности, кандидатов на государственные посты, судей и прокуроров.
В сфере географических названий закреплено, что их будут давать только на государственном языке, а перевод на другие языки запрещен. В официальных документах, СМИ и картах такие названия передаются только методом транслитерации по международным стандартам.
В рекламе установлено, что она распространяется на кыргызском языке, при этом тексты наружной рекламы должны согласовываться с местными властями на предмет соответствия языковым нормам. Реклама размещается сначала на государственном, затем на официальном (русском) языке, при этом шрифт на официальном языке должен быть меньше.
Для телерадиовещания введена минимальная доля контента на кыргызском языке — не менее 60% эфирного времени. Передачи и фильмы на других языках должны дублироваться. Такой же порог установлен для музыкальных и голосовых сообщений в общественных местах.
В банковской и микрофинансовой сфере договоры должны составляться на кыргызском языке, возможен перевод на официальный или другой язык. Для клиентов микрофинансовых организаций информация о кредитах предоставляется на кыргызском, при необходимости — на других языках.
В миграционной политике для получения вида на жительство иностранцам потребуется подтвержденный уровень владения кыргызским языком. Для статуса иммигранта знание только официального языка больше не допускается.
В образовании вводятся письменные и устные экзамены по кыргызскому языку при выпуске и переходе между уровнями среднего и высшего профобразования, а в школах — переводные и выпускные экзамены на государственном языке.
Расширен перечень объектов, где информация для всеобщего ознакомления должна оформляться сначала на кыргызском, затем на официальном языке, включая вывески, объявления, таблички и уведомления.
В Кодекс о правонарушениях внесены изменения: за нарушение языкового законодательства предусмотрено предупреждение, а при повторном нарушении в течение года юридическим лицам грозит штраф в размере 170 расчетных показателей — 17 тыс. сомов ($195). Рассмотрением дел займется уполномоченный орган по вопросам языка и языковой политики.