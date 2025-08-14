Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 9 августа подписал закон, вводящий новые требования по применению государственного языка. Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Закон был принят Жогорку Кенешем 25 июня и вносит изменения более чем в десять законодательных актов.

Согласно новым правилам, знание кыргызского языка становится обязательным для депутатов местных советов, адвокатов, нотариусов, сотрудников правоохранительных органов и органов нацбезопасности, кандидатов на государственные посты, судей и прокуроров.

В сфере географических названий закреплено, что их будут давать только на государственном языке, а перевод на другие языки запрещен. В официальных документах, СМИ и картах такие названия передаются только методом транслитерации по международным стандартам.

В рекламе установлено, что она распространяется на кыргызском языке, при этом тексты наружной рекламы должны согласовываться с местными властями на предмет соответствия языковым нормам. Реклама размещается сначала на государственном, затем на официальном (русском) языке, при этом шрифт на официальном языке должен быть меньше.

Для телерадиовещания введена минимальная доля контента на кыргызском языке — не менее 60% эфирного времени. Передачи и фильмы на других языках должны дублироваться. Такой же порог установлен для музыкальных и голосовых сообщений в общественных местах.