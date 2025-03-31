Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул кандидатуру вице-адмирала Эли Шарвита на пост главы ШАБАК (Службы общей безопасности) — и это несмотря на постановление Верховного суда, запрещающее увольнение действующего руководителя ведомства Ронена Бара. Последний известен как последний критик Нетаньяху среди членов правительства.

Офис Нетаньяху объявил о назначении 31 марта, подчеркнув обширный военный опыт Шарвита, включая его руководство морскими операциями против жителей Газы, Ливана и Ирана. По словам премьера, кандидат был выбран после «тщательных собеседований с семью достойными претендентами».

Однако Бар остается на своем посту, поскольку Верховный суд заморозил его отставку после того, как оппозиционные лидеры и неправительственные организации оспорили решение Нетаньяху. Суд назначил слушание по этому вопросу на 8 апреля, но при этом разрешил продолжить процесс подбора нового главы службы безопасности.

Нетаньяху утверждает, что Бар якобы мешает «‎укреплять безопасность Израиля»‎. Однако критики обвиняют премьера в политической мотивации его действий, особенно учитывая, что ШАБАК ведет расследование возможной коррупции среди ближайшего окружения Нетаньяху. В частности, разведка расследует причастность премьера к коррупционным скандалам и попытке подкупить СМИ, чтобы они не освещали политику Нетаньяху в негативном свете.

Попытка уволить Бара вызвала массовые протесты и раскол в правительстве. Лидер оппозиции Бени Ганц осудил шаг Нетаньяху, заявив, что он рискует привести Израиль к конституционному кризису.

«Назначение главы ШАБАК должно происходить только после решения Высшего суда», — написал Ганц в X.



Лидер Демократической партии Яир Голан также подверг критике премьера, обвинив его в «нападении на верховенство закона» и попытке подорвать демократические институты страны.

На фоне растущей напряженности отказ Нетаньяху подчиниться судебному постановлению может привести к серьезному юридическому и политическому противостоянию в ближайшие недели.