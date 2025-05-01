Госэнергокомпания Турции TPAO и венгерская MOL Group заключили концессионное соглашение о совместной разведке углеводородов на двух участках в Венгрии — Бузак и Тамаши. Об этом объявили министры энергетики обеих стран после визита турецкого министра Алпарслана Байрактара в Будапешт.

Соглашение стало продолжением меморандума о взаимопонимании, подписанного осенью 2023 года. По словам Байрактара, это первая инвестиция Turkish Petroleum в Европе. Он также выразил надежду на расширение партнерства в Черноморском регионе, Северной Африке и Центральной Азии.

Глава MOL Жолт Хернади назвал сделку «стратегическим шагом», открывающим новую фазу сотрудничества. Компании уже имели совместные проекты в Азербайджане и России.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто подчеркнул, что без Турции сегодня немыслима энергобезопасность его страны: более 2,5 млрд кубометров газа поступили через TurkStream только за этот год.

TPAO также рассматривает возможности для дальнейшего расширения деятельности в Европе, в том числе через экспорт газа по линии BOTAS.