Испания осуждает израильский удар по больнице
Мадрид назвал смертоносный удар Израиля по госпиталю «Наср» в Газе вопиющим нарушением гуманитарного права
Сектор Газа / AA
25 августа 2025 г.

Правительство Испании решительно осудило атаку Израиля на госпиталь «Наср» в секторе Газа, в результате которой погибли четыре журналиста и мирные жители. МИД Испании назвал инцидент «вопиющим и неприемлемым» нарушением международного гуманитарного права, требующим расследования.

«Правительство Испании осуждает израильское нападение на больницу Наср в секторе Газа, в результате которого погибли четыре журналиста и невинные гражданские лица, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Это вопиющее и неприемлемое нарушение международного гуманитарного права, которое должно быть расследовано».

В заявлении подчеркивается, что объекты, находящиеся под особой защитой, не должны подвергаться атакам. Испания выразила скорбь по поводу гибели гражданских лиц и журналистов, чья работа считается жизненно важной и требующей специальной защиты.

«Боль, причинённая гибелью мирных жителей, усугубляется болью, причинённой работникам СМИ», — добавили в ведомстве.

Мадрид подтвердил свою приверженность праву на доступ к информации, которое необходимо для обеспечения свободы выражения и информированности граждан. Правительство призвало к тщательному расследованию обстоятельств атаки на госпиталь.

Четверо репортеров погибли при ударе по госпиталю «Наср» в Газе в понедельник, включая сотрудников AP, Al Jazeera и Reuters. Общее число погибших журналистов в Газе с октября 2023 года достигло 245 человек. Израильская армия подтвердила удар, заявив, что «сожалеет о любом вреде непричастным гражданским лицам и никоим образом не направляет удары по журналистам».

Ранее Испания неоднократно выступала с осуждением действий израильской армии в блокадном палестинском эксклаве, подчеркивая необходимость защиты гражданского населения и объектов инфраструктуры.

