«Правительство Испании осуждает израильское нападение на больницу Наср в секторе Газа, в результате которого погибли четыре журналиста и невинные гражданские лица, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Это вопиющее и неприемлемое нарушение международного гуманитарного права, которое должно быть расследовано».

В заявлении подчеркивается, что объекты, находящиеся под особой защитой, не должны подвергаться атакам. Испания выразила скорбь по поводу гибели гражданских лиц и журналистов, чья работа считается жизненно важной и требующей специальной защиты.

«Боль, причинённая гибелью мирных жителей, усугубляется болью, причинённой работникам СМИ», — добавили в ведомстве.