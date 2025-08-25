Правительство Испании решительно осудило атаку Израиля на госпиталь «Наср» в секторе Газа, в результате которой погибли четыре журналиста и мирные жители. МИД Испании назвал инцидент «вопиющим и неприемлемым» нарушением международного гуманитарного права, требующим расследования.
«Правительство Испании осуждает израильское нападение на больницу Наср в секторе Газа, в результате которого погибли четыре журналиста и невинные гражданские лица, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Это вопиющее и неприемлемое нарушение международного гуманитарного права, которое должно быть расследовано».
В заявлении подчеркивается, что объекты, находящиеся под особой защитой, не должны подвергаться атакам. Испания выразила скорбь по поводу гибели гражданских лиц и журналистов, чья работа считается жизненно важной и требующей специальной защиты.
«Боль, причинённая гибелью мирных жителей, усугубляется болью, причинённой работникам СМИ», — добавили в ведомстве.
Мадрид подтвердил свою приверженность праву на доступ к информации, которое необходимо для обеспечения свободы выражения и информированности граждан. Правительство призвало к тщательному расследованию обстоятельств атаки на госпиталь.
Четверо репортеров погибли при ударе по госпиталю «Наср» в Газе в понедельник, включая сотрудников AP, Al Jazeera и Reuters. Общее число погибших журналистов в Газе с октября 2023 года достигло 245 человек. Израильская армия подтвердила удар, заявив, что «сожалеет о любом вреде непричастным гражданским лицам и никоим образом не направляет удары по журналистам».
Ранее Испания неоднократно выступала с осуждением действий израильской армии в блокадном палестинском эксклаве, подчеркивая необходимость защиты гражданского населения и объектов инфраструктуры.