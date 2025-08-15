США и Россия могут взять израильскую модель оккупации Западного берега как основу для будущего урегулирования конфликта в Украине, пишет британская The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США.

По данным издания, обсуждаемый сценарий предполагает, что Россия сохранит военные и экономические рычаги в захваченных регионах, формально оставив их в составе Украины.

«Это будет как с Западным берегом: губернатор, экономика связана с Россией, а не с Украиной. Формально это Украина, ведь Киев не откажется от суверенитета. Но по факту — оккупация, модель Палестины», — цитирует The Times неназванного собеседника.

Издание утверждает, что идея поднималась на встрече российских представителей с главным спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, который ранее вел переговоры между Израилем и ХАМАС.