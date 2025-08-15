США и Россия могут взять израильскую модель оккупации Западного берега как основу для будущего урегулирования конфликта в Украине, пишет британская The Times со ссылкой на источник, близкий к Совету национальной безопасности США.
По данным издания, обсуждаемый сценарий предполагает, что Россия сохранит военные и экономические рычаги в захваченных регионах, формально оставив их в составе Украины.
«Это будет как с Западным берегом: губернатор, экономика связана с Россией, а не с Украиной. Формально это Украина, ведь Киев не откажется от суверенитета. Но по факту — оккупация, модель Палестины», — цитирует The Times неназванного собеседника.
Издание утверждает, что идея поднималась на встрече российских представителей с главным спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, который ранее вел переговоры между Израилем и ХАМАС.
В Белом доме публикацию назвали «полной фальшивкой и халтурной работой» и заявили, что подобные темы «никогда не обсуждались». Однако источники The Times настаивают, что этот план рассматривался всерьез.
Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске, где обсудят, в том числе, территориальные уступки Украины. Примечательно, что украинского президента Владимира Зеленского на саммит не пригласили. Это усилило опасения, что лидеры США и России могут заключить сделку, которая фактически будет означать капитуляцию Киева.
Накануне встречи Украина нанесла массированный удар беспилотниками по России, ранив трех человек и вызвав пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Волгограде. В Киеве это назвали ответом на ежедневные ракетно-дроновые атаки Москвы по мирным городам.
Зеленский, отказавшийся передавать территории России, настаивает: «Путин точно не хочет мира». Потому Украина не согласится на передачу Донбасса и признание этой территории частью РФ, заверил украинский лидер.