Израиль не может определиться, поставляла ли страна оружие Украине или нет. Израильский посол в Киеве Михаил Бродский 9 июня заявил, что Тель-Авив передал Украине устаревшие системы Patriot, полученные изначально от США в 1990-х годах.

«Эти системы сейчас находятся на Украине», — заявил дипломат украинскому блогеру Маричке Довбенко. «Когда люди (в Украине) говорят, что Израиль якобы не помогал в военном плане, это неправда».

Бродский отметил, что израильская армия больше не использует Patriot, они выполнили свою задачу десятилетия назад.

«Мы согласились передать их», — сказал дипломат, хотя не уточнил, когда и сколько единиц было отправлено.

МИД Израиля быстро опроверг заявления посла, заявив, что утверждения Бродского неверны.

«Эти заявления не отражают реальность», — цитирует израильский портал Ynet заявление министерства. «Израиль не поставлял системы Patriot на Украину».

Впрочем, СМИ и ранее сообщали, что Тель-Авив снабжал Украину противоракетными системами. Еще в июне 2024 года Financial Times писала, что Израиль, США и Украина обсуждали возможность передачи до восьми батарей Patriot. Примерно в то же время Израиль объявил, что выведет из эксплуатации свои устаревшие системы Patriot и заменит их современными системами ПВО.

Израиль с 2022 года последовательно отрицает планы по поставке оружия в Украину, ссылаясь на необходимость сохранять собственные оборонные резервы и не желая портить отношения с Москвой.

Законодательство США также требует одобрения Вашингтона для любой передачи военной техники американского производства третьей стороне. Два официальных лица США недавно сообщили The New York Times (NYT), что одна израильская батарея Patriot может быть отправлена на Украину этим летом после окончательного утверждения.

Системы Patriot остаются одним из самых передовых средств противоракетной обороны в мире, подчеркивает NYT, но они дорогостоящие и сложные. Одна такая установка стоит более $1 млрд и требует 90 обученных сотрудников для эксплуатации. На данный момент в Украине действует как минимум шесть таких систем.



