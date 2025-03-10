В ночь на 10 марта украинские беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Новокуйбышевске Самарской области. Местные жители сообщили о четырех взрывах, передает Shot и другие телеграм-каналы.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки, но заявил, что все дроны были ликвидированы.

«Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений — нет, все в штатном режиме», – заявил он.

Однако МЧС РФ сообщило о пожаре площадью 1500 квадратных метров в Новокуйбышевске на улице Молодогвардейской, где находится подразделение НПЗ. К тушению привлекли 87 человек и 27 единиц техники.

Минобороны России заявило об уничтожении девяти украинских беспилотников за ночь. Три дрона были сбиты над Самарской областью, два – над Воронежской и Орловской областями, еще по одному – над Белгородской и Курской областями.

В свою очередь, глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил, что целью атаки был Новокуйбышевский НПЗ. Он подчеркнул, что завод играет стратегическую роль в снабжении российской армии топливом.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.