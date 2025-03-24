В воскресенье вечером министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о завершении переговоров с американской делегацией в Эр-Рияде. По его словам, встреча была «продуктивной и сфокусированной», однако деталей он не раскрыл.

«Мы обсудили ключевые вопросы, в том числе энергетику», — написал Умеров на своей странице в X.

Ранее он отмечал, что встреча будет в большей степени технической. В украинскую делегацию вошли эксперты по энергетике, а также представители морских и воздушных сил.

В Министерстве иностранных дел Украины до переговоров заявляли, что в Эр-Рияде стороны будут обсуждать параметры возможных режимов прекращения огня.

У представителей США 24 марта также запланирована встреча с делегацией из России. Спецпосланник президента Трампа по Украине Кит Келлог говорил, что в Саудовской Аравии США фактически организуют непрямые переговоры России и Украины, чтобы лучше понять условия каждой из сторон.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров с РФ ожидается «реальный прогресс». Он повторил позицию, которую неоднократно высказывал Дональд Трамп о том, что президент РФ Владимир Путин «хочет мира».

По словам Уиткоффа, американская сторона считает морское направление критически важным для стабилизации. Он отметил, что стороны близки к соглашению о моратории на удары в Черном море и выразил уверенность, что договоренность может быть достигнута уже «в течение следующей недели».