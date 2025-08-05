Лондонская полиция пригрозила массовыми задержаниями всех участников пропалестинских митингов запрещенной группы Palestine Action.
Масштабный протест запланирован на субботу, 9 августа, он направлен в поддержку Palestine Action — крупнейшей пропалестинской организации Британии.
Группу запретили в прошлом месяце по решению министра внутренних дел Иветт Купер. Поводом стала акция активистов, которые нанесли ущерб на 7 млн фунтов самолетам на базе ВВС Британии — участники акции протестовали против использования британской авиации и военной техники для поддержки Израиля. С тех пор задержали более 200 участников группы.
Инициатором митинга в поддержку Палестины и Palestine Action выступает движение «Защитим присяжных», призывающее участников выйти на улицы с плакатами «Я против геноцида».
В ту же субботу запланирован и крупный марш в поддержку Палестины, а также акции против антииммиграционных мер премьера Кира Стармера.
Представитель Скотленд-Ярда заявил, что полиция готова действовать жестко: «Любой, кто проявит поддержку этой организации, будет арестован».
Неизвестно, коснутся ли эти ограничения любых пропалестинских акций в Лондоне или же речь идет лишь о конкретном протесте. Правозащитники опасаются, что Британия идет по стопам Франции и Германии, где в 2023-2024 годах были фактически запрещены любые митинги в поддержку Палестины.
При этом 300 британских евреев левых взглядов — среди них режиссер Майк Ли, писатель Майкл Розен, юрист Джеффри Биндман и драматург Джиллиан Слово — выступили в поддержку Palestine Action и направили письмо премьер-министру. Они требуют снять запрет, называя его «незаконным и аморальным» и обвиняя Лондон в «молчаливой поддержке» действий Израиля в Газе и на оккупированном Западном берегу.
Несмотря на то, что Лондон обещает признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре, Британия по-прежнему продолжает поддерживать Израиль и остается одним из крупнейших поставщиков оружия.