Лондонская полиция пригрозила массовыми задержаниями всех участников пропалестинских митингов запрещенной группы Palestine Action.

Масштабный протест запланирован на субботу, 9 августа, он направлен в поддержку Palestine Action — крупнейшей пропалестинской организации Британии.

Группу запретили в прошлом месяце по решению министра внутренних дел Иветт Купер. Поводом стала акция активистов, которые нанесли ущерб на 7 млн фунтов самолетам на базе ВВС Британии — участники акции протестовали против использования британской авиации и военной техники для поддержки Израиля. С тех пор задержали более 200 участников группы.

Инициатором митинга в поддержку Палестины и Palestine Action выступает движение «Защитим присяжных», призывающее участников выйти на улицы с плакатами «Я против геноцида».

В ту же субботу запланирован и крупный марш в поддержку Палестины, а также акции против антииммиграционных мер премьера Кира Стармера.