В Украине готовятся начать подготовку граждан к национальному сопротивлению с 14 лет. Программа охватит как юношей, так и девушек, сообщил представитель Минобороны Украины Игорь Хорта.

Подростки сначала будут участвовать в военно‑патриотических играх «Сокол» и «Джура». В школах и профессиональных училищах введут новый предмет «Защита Украины». До достижения 14 лет дети будут посещать военные лагеря, где их обучат основам выживания и дисциплины.

При этом в университетах отменят базовую общевойсковую подготовку. Вместо нее студенты пройдут новый курс «Основы национального сопротивления». Курс не даст военной специальности, но позволит освоить базовые навыки выживания в военных условиях.

Программа национального сопротивления стартовала в Киеве в 2023 году как добровольная инициатива. Граждан зачисляли в специальные подразделения на случай ввода российских войск, а также проводили однодневные шестичасовые тренировки. На них обучали обращению с оружием, правилам распознавания и предотвращения взрывных угроз, а также действиям при радиационной или химической опасности.

В прошлом году украинские националисты призывали снизить возраст мобилизации до 14 лет, ссылаясь на опыт стран Африки и Азии, где подростки уже участвуют в вооруженных конфликтах. Однако Верховная рада отказалась от обсуждения этой инициативы.