В Украине готовятся начать подготовку граждан к национальному сопротивлению с 14 лет. Программа охватит как юношей, так и девушек, сообщил представитель Минобороны Украины Игорь Хорта.
Подростки сначала будут участвовать в военно‑патриотических играх «Сокол» и «Джура». В школах и профессиональных училищах введут новый предмет «Защита Украины». До достижения 14 лет дети будут посещать военные лагеря, где их обучат основам выживания и дисциплины.
При этом в университетах отменят базовую общевойсковую подготовку. Вместо нее студенты пройдут новый курс «Основы национального сопротивления». Курс не даст военной специальности, но позволит освоить базовые навыки выживания в военных условиях.
Программа национального сопротивления стартовала в Киеве в 2023 году как добровольная инициатива. Граждан зачисляли в специальные подразделения на случай ввода российских войск, а также проводили однодневные шестичасовые тренировки. На них обучали обращению с оружием, правилам распознавания и предотвращения взрывных угроз, а также действиям при радиационной или химической опасности.
В прошлом году украинские националисты призывали снизить возраст мобилизации до 14 лет, ссылаясь на опыт стран Африки и Азии, где подростки уже участвуют в вооруженных конфликтах. Однако Верховная рада отказалась от обсуждения этой инициативы.
Пока минимальный возраст мобилизации в Украине — 25 лет. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными к военной службе и не имеющие отсрочки. При этом призыв в армию начинается с 18 лет.
В январе президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о воинском учете. Ежегодно с 1 января по 31 июля 17‑летние юноши обязаны зарегистрироваться через приложение «Резерв+» или в территориальном центре комплектования. Те, кто пропустит срок, должны будут явиться в центр после достижения 18 лет и могут понести ответственность.
Закон также позволяет женщинам становиться на воинский учет добровольно. Те, кто хочет служить в вооруженных силах, смогут пройти базовую подготовку после регистрации.
Сторонники закона считают, что это усилит оборону страны. Критики же предупреждают: нововведение глубже втягивает подростков в военную сферу и стирает грань между образованием и призывом.