Европейские и украинские лидеры настаивают на четких условиях мира, но президент США Дональд Трамп отвергает их требования как «нереалистичные», пишет The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Белого дома проявляет все большее недовольство и нетерпение, считая, что Киев должен смириться с возможной потерей части территорий ради прекращения войны с Россией.

По словам источников, Трамп якобы раздражен отсутствием результатов от его личной дипломатии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Серия встреч в августе не принесла прорыва, констатируют авторы The Atlantic. 15 августа Трамп встретился с Путиным на военной базе на Аляске, где украинский вопрос стал главной темой. Через три дня он провел переговоры в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, а также поговорил с Путиным по телефону. Как сообщили в Москве, Трамп и Путин выступили за продолжение прямых консультаций между Киевом и Москвой и обсудили возможность их расширения.

Однако позиция России осталась прежней. Путин по-прежнему требует международного признания Крыма и Донбасса частью России. В обмен он намекнул на готовность отказаться от претензий на часть юга Украины, но об уходе российских войск не сказал. Именно это тревожит Киев и европейские столицы: без вывода армии Москва сможет перегруппироваться и возобновить удары.