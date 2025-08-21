Министр обороны в правительстве Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид обратился к США, России и Китаю с призывом отказаться от «злых намерений» в отношении его страны. Об этом сообщает Amu.tv.
В речи, посвященной Дню независимости Афганистана, он подчеркнул, что власти стремятся к позитивному взаимодействию со всеми государствами. По его словам, «эмират не желает стать ареной конфронтации между мировыми державами или соседними странами».
«Наше послание соседним странам, региональным державам и всему миру таково: если у кого-то есть недобрые намерения по отношению к Афганистану, откажитесь от них. Афганистан не питает к вам неприязни. Мы хотим хороших отношений со всеми на основе исламского шариата», — сказал Якуб Муджахид.
Министр отметил, что ни Россия, ни Китай не верят в возможность использования Афганистана против них по указанию США. Так же и Вашингтон, по его словам, не считает, что другие державы смогут задействовать территорию страны против американских интересов.
«Давайте торговать. Давайте конкурировать друг с другом, строя плотины, дороги, заводы, инвестируя и реализуя электроэнергетические проекты, а не вступая в конфронтацию», — добавил он.
Как пишет Amu.tv, выступление главы оборонного ведомства стало реакцией на критику в адрес Кабула из-за недостаточной решимости в борьбе с ДАЕШ и другими экстремистскими движениями. Россия и Пакистан ранее призывали власти Афганистана к более жестким мерам против этих групп.
В своем обращении Якуб Муджахид также коснулся внутренней политики. Он назвал приход движения к власти в 2021 году «новой формой независимости» и призвал граждан к единству.
«Любой, кто пытается посеять раздор, будь то между правительством и народом или среди самих людей, должен быть выявлен. Только так мы сможем защитить себя от происков внешних врагов или неразумных элементов внутри страны», — заключил министр обороны Афганистана.