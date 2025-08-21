Министр обороны в правительстве Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид обратился к США, России и Китаю с призывом отказаться от «злых намерений» в отношении его страны. Об этом сообщает Amu.tv.

В речи, посвященной Дню независимости Афганистана, он подчеркнул, что власти стремятся к позитивному взаимодействию со всеми государствами. По его словам, «эмират не желает стать ареной конфронтации между мировыми державами или соседними странами».

«Наше послание соседним странам, региональным державам и всему миру таково: если у кого-то есть недобрые намерения по отношению к Афганистану, откажитесь от них. Афганистан не питает к вам неприязни. Мы хотим хороших отношений со всеми на основе исламского шариата», — сказал Якуб Муджахид.

Министр отметил, что ни Россия, ни Китай не верят в возможность использования Афганистана против них по указанию США. Так же и Вашингтон, по его словам, не считает, что другие державы смогут задействовать территорию страны против американских интересов.

«Давайте торговать. Давайте конкурировать друг с другом, строя плотины, дороги, заводы, инвестируя и реализуя электроэнергетические проекты, а не вступая в конфронтацию», — добавил он.