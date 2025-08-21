На пути к цифровой державе

С начала июля курс биткоина находится в диапазоне $112 тыс. - $123 тыс. Большую часть времени колебался на уровне $120 тыс. Однако 14 августа котировка самой популярной криптовалюты резко взлетела до $124,5 тыс. — новый рекорд.

Рост произошел не на пустом месте, поясняют эксперты. Его обеспечили сразу несколько факторов. Один из них — ставка Федеральной резервной системы США. Сейчас она составляет 4,25-4,5% годовых. Но инвесторы ожидают в сентябре смягчения монетарной политики регулятора, то есть снижения ставки. А это означает, что банкам будет проще выдавать кредиты населению. Деньги станут дешевле и доступнее.

В таких условиях участники рынков склонны к рискам. Начинают вкладывать средства в акции компаний и другие альтернативные активы, такие как криптовалюты.

Поддержку биткоину также оказал растущий американский фондовый рынок. Так, индекс S&P 500 увеличивается четвертый месяц подряд. С начала мая он взлетел на 16%. А во втором квартале у 80% эмитентов из S&P 500 результаты по прибыли и выручке оказались выше прогнозов аналитиков. В частности, сильную отчетность показал IT-сектор, с которым тесно коррелирует крипторынок.

Еще одна причина роста биткоина — пакет законов о регулировании криптовалют в США.

Неслучайно Дональд Трамп, избираясь на второй президентский срок, обещал превратить Соединенные Штаты в цифровую державу. Не прошло и полугода с момента его возвращения в Овальный кабинет, как посыпались соответствующие указы. Так, в марте американский президент подписал документ о создании национального резерва биткоина. Но тут есть нюанс. Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент, для его наполнения правительство не будет покупать криптовалюту. Власти намерены использовать только конфискованные цифровые активы. Их объем оценивается в $15-20 млрд. Продавать изъятые биткоины не планируется.

По словам Бессента, так государство сможет в долгосрочной перспективе участвовать в развитии криптоиндустрии, но при этом не вмешиваться в рыночные закупки.

Такой подход снижает риск влияния на котировки, отмечает американский министр финансов. К тому же исключает необходимость расходовать бюджетные средства.

Гениальный закон

Впрочем, на одном национальном резерве биткоина американские власти не остановились. 18 июля Дональд Трамп подписал так называемый «гениальный закон». Официально именуется он как GENIUS Act. Аббревиатура длинного скучного названия звучит не только красиво. Похоже, теперь правила игры на крипторынке сильно меняются.

GENIUS Act призван регулировать стейблкоины — цифровые монеты, которые привязаны 1:1 к надежному активу вроде доллара, золота или американских государственных облигаций. То есть за каждой монетой стоит реальный актив.

Как отмечают в Белом доме, закон давно назрел. Согласно ему, эмитенты обязаны каждый месяц раскрывать информацию о резервах.

И хотя стейблкоины обращаются в мире почти десятилетие, их использовали только как трансфер между традиционными деньгами и криптовалютой.

Другими словами, их покупают за наличные доллары. Затем на них приобретают, например, те же биткоины, у которых нет реальной базовой стоимости.

Теперь же стейблкоины вполне смогут составить конкуренцию традиционным деньгам или платежным системам.