На пути к цифровой державе
С начала июля курс биткоина находится в диапазоне $112 тыс. - $123 тыс. Большую часть времени колебался на уровне $120 тыс. Однако 14 августа котировка самой популярной криптовалюты резко взлетела до $124,5 тыс. — новый рекорд.
Рост произошел не на пустом месте, поясняют эксперты. Его обеспечили сразу несколько факторов. Один из них — ставка Федеральной резервной системы США. Сейчас она составляет 4,25-4,5% годовых. Но инвесторы ожидают в сентябре смягчения монетарной политики регулятора, то есть снижения ставки. А это означает, что банкам будет проще выдавать кредиты населению. Деньги станут дешевле и доступнее.
В таких условиях участники рынков склонны к рискам. Начинают вкладывать средства в акции компаний и другие альтернативные активы, такие как криптовалюты.
Поддержку биткоину также оказал растущий американский фондовый рынок. Так, индекс S&P 500 увеличивается четвертый месяц подряд. С начала мая он взлетел на 16%. А во втором квартале у 80% эмитентов из S&P 500 результаты по прибыли и выручке оказались выше прогнозов аналитиков. В частности, сильную отчетность показал IT-сектор, с которым тесно коррелирует крипторынок.
Еще одна причина роста биткоина — пакет законов о регулировании криптовалют в США.
Неслучайно Дональд Трамп, избираясь на второй президентский срок, обещал превратить Соединенные Штаты в цифровую державу. Не прошло и полугода с момента его возвращения в Овальный кабинет, как посыпались соответствующие указы. Так, в марте американский президент подписал документ о создании национального резерва биткоина. Но тут есть нюанс. Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент, для его наполнения правительство не будет покупать криптовалюту. Власти намерены использовать только конфискованные цифровые активы. Их объем оценивается в $15-20 млрд. Продавать изъятые биткоины не планируется.
По словам Бессента, так государство сможет в долгосрочной перспективе участвовать в развитии криптоиндустрии, но при этом не вмешиваться в рыночные закупки.
Такой подход снижает риск влияния на котировки, отмечает американский министр финансов. К тому же исключает необходимость расходовать бюджетные средства.
Гениальный закон
Впрочем, на одном национальном резерве биткоина американские власти не остановились. 18 июля Дональд Трамп подписал так называемый «гениальный закон». Официально именуется он как GENIUS Act. Аббревиатура длинного скучного названия звучит не только красиво. Похоже, теперь правила игры на крипторынке сильно меняются.
GENIUS Act призван регулировать стейблкоины — цифровые монеты, которые привязаны 1:1 к надежному активу вроде доллара, золота или американских государственных облигаций. То есть за каждой монетой стоит реальный актив.
Как отмечают в Белом доме, закон давно назрел. Согласно ему, эмитенты обязаны каждый месяц раскрывать информацию о резервах.
И хотя стейблкоины обращаются в мире почти десятилетие, их использовали только как трансфер между традиционными деньгами и криптовалютой.
Другими словами, их покупают за наличные доллары. Затем на них приобретают, например, те же биткоины, у которых нет реальной базовой стоимости.
Теперь же стейблкоины вполне смогут составить конкуренцию традиционным деньгам или платежным системам.
Например, крупнейшие банки и интернет-гиганты, такие как Google, Facebook или Amazon смогут выпустить собственные цифровые доллары. А затем их использовать при переводах или оплате товаров.
«GENIUS Act, по оценкам инвестиционных домов, может кратно увеличить капитализацию рынка стейблкоинов. По прогнозу JP Morgan, с текущих $263 млрд до $500 млрд. По оценке Citigroup, до $1,6 трлн. И до $4 трлн — по версии Bernstein Research», — говорит заместитель начальника биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.
Расширение рынка стейблкоинов приведет к росту ликвидности всей криптоэкосистемы. И часть ее неизбежно перетечет в биткоин.
Последний, к слову, американцам теперь можно использовать в своих пенсионных накоплениях. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп.
Сейчас пенсионные накопления в США состоят в основном из акций, облигаций и фондов. Теперь же разрешается инвестировать в частные компании, золото, недвижимость и криптовалюту, в том числе и биткоин.
Общий объем пенсионных накоплений превышает $12,5 трлн. Приток даже 1–2% из них способен дать крипторынку $120–240 млрд. Неудивительно, что лишь одно ожидание будущих потоков подтолкнуло биткоин к новым максимумам. «На этом фоне долгосрочные инвесторы – будущие получатели пенсий – начинают вкладываться в биткоин. Но отсутствие у него внутренней экономической ценности создает риск для социально-ориентированных инвестиций», — говорит доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.
Как отмечают эксперты, законодательные акты все больше легитимизируют инвестиции в криптовалюту. Они также подстегивают институциональный спрос — еще одну из причин роста биткоина.
Кто не рискует, то не покупает биткоин
В настоящее время крупные игроки рассматривают биткоин как долгосрочную инвестиционную стратегию. Практически как золото нового поколения.
Однако не стоит забывать, что криптовалюта — это рисковый актив. И ее главная опасность — высокая волатильность.
Так, например, некоторые игроки могут начать избавляться от криптовалюты на ее пике. Следом упадут акции компаний, которые занимаются управлением цифровыми активами. А тут уже неизбежен эффект домино.
К слову, после резкого роста курса биткоина 14 августа, началась коррекция на крипторынке. Так инвесторы фиксировали прибыль перед очередным рывком.
Плюс сказался сезонный фактор: август — традиционно слабый месяц для виртуальных валют. В результате курс биткоина откатился со $124,5 тыс. до $113 тыс.
Но поводов для паники нет. Дело в том, что любому ралли необходима передышка. Цены должны охладиться.
По словам экспертов, в скором времени курс биткоина вновь вырастет. Поддержку ему окажут фундаментальные факторы, институциональный спрос и технические сигналы. По прогнозам экспертов, в конце августа цена биткоина составит $130 тыс., а к декабрю — около $150 тыс.
Впрочем, риски сохраняются. Если инфляция в США вырастет и ФРС не будет снижать ставку, крипторынок возьмет паузу или продолжит коррекцию.