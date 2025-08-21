Повысить уровень отношений
«Мы согласились, что настало время провести работы для повышения отношений наших стран на уровень стратегического партнерства», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прилетал в Ереван на четыре дня с официальный визитом.
По словам главы армянского правительства, Ереван и Тегеран также намерены довести объем двустороннего товарооборота до $3 млрд., в настоящее время он составляет порядка $1 млрд.
«В этом смысле соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном предоставляет новые возможности для предпринимателей», — сказал Пашинян.
Перед поездкой в Ереван Масуд Пезешкиан также отметил, что собирается сосредоточиться на продвижении экономических интересов. Речь идет о повышении роли иранских компаний и выполнении ранее достигнутых инвестиционных соглашений. Как пообещал иранский лидер, особое внимание будет уделено сотрудничеству в торговле, энергетике и транспорте.
В преддверии визита иранского президента в Армению глава иранского МИД Аббас Аракчи опубликовал статью, посвященную перспективам двусторонних отношений. В публикации дипломат перечислил «все, что необходимо для многолетней дружбы», включая углубление энергетического партнерства и совместные культурные инициативы, инфраструктурные проекты и академические обмены. Они, по мнению министра, свяжут два народа физически и интеллектуально.
Аббас Аракчи особо отметил, что еще больше укрепить взаимодействие поможет реализация проекта «Север – Юг» – международного коридора, соединяющего южные порты Ирана с Центральной Азией, Кавказом, Афганистаном и Восточной Европой. В нем, по словам министра, участвуют 13 государств.
Иран обеспокоен
Однако главным пунктом повестки дня стало обсуждение Зангезурского коридора или так называемого «маршрута Трампа». Проект предполагает создание железнодорожных путей и автомобильной трассы, соединяющей основную часть Азербайджана через Сюникскую область Армении с Турцией и Нахчываном, который долгие годы остается отрезанным от основной территории Азербайджана.
Баку и Анкара настаивают на том, что бы магистраль была экстерриториальной, поэтому проезжающие по ней не должны подвергаться пограничным проверкам и платить таможенные пошлины. В Иране выступили против, опасаясь усиления влияния Турецкой Республики и Азербайджана и проблем с доступом на рынки ЕАЭС и выхода к черноморским портам.
Помимо этого, в Тегеране опасаются, что такой статус магистрали может повлиять на внутриполитический расклад, учитывая, что в Иране живет внушительное число азербайджанцев.
На фоне этого иранские власти не раз подчеркивали, что «не допустят покушений на армянский суверенитет и территориальную целостность». Верховный лидер страны Али Хаменеи назвал Зангезурский коридор «вредным проектом», который якобы наносит ущерб Армении. А иранская армия провела несколько военных учений у азербайджанских границ.
Инициатива Трампа
8 августа в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и американский лидер Дональд Трамп подписали трехстороннюю декларацию, в которой Баку и Ереван подтвердили, что будут работать над заключением мирного соглашения.
В документе один из пунктов посвящен разблокированию региональных коммуникаций. В частности, говорится о готовности Армении сотрудничать с США для реализации проекта «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).
Как пояснил президент США, этот маршрут станет «особой транзитной зоной, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахчвыне при полном уважении суверенитета Армении». Трамп подчеркнул, что сотрудничество Баку и Еревана по этому вопросу «может продлиться 99 лет».
Премьер-министр Армении назвал реализацию этого проекта «крупнейшей инвестицией в истории» своей страны. Тем временем в Иране отреагировали довольно резко, власти страны уверены, что присутствие США в регионе создаст геополитические проблемы и проблемы безопасности.
Советник верховного лидера Али Акбар Велаяти заявил, что трасса «будет угрожать безопасности Южного Кавказа» и «приведет к изоляции Ирана». Он также подчеркнул, что Тегеран будет отстаивать свою безопасность «всеми способами», а трасса может стать «кладбищем для наемников Трампа».
Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин полагает, что главной темой визита иранского лидера в Ереван стало обсуждение геополитической ситуации.
«В Тегеране уверены, что проект создания магистрали из Азербайджана в Турцию довольно опасен, поскольку тогда в регионе укрепятся позиции Вашингтона и Анкары. Больше всего в Иране опасаются, что это может привести к размещению военных США в регионе. Так что главная цель визита Пезешкиана — призвать Ереван уважать интересы Тегерана», — пояснил иранист.
По его словам, экономическое сотрудничество также обсуждалось, однако этот вопрос отошел на второй план.