Повысить уровень отношений

«Мы согласились, что настало время провести работы для повышения отношений наших стран на уровень стратегического партнерства», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который прилетал в Ереван на четыре дня с официальный визитом.

По словам главы армянского правительства, Ереван и Тегеран также намерены довести объем двустороннего товарооборота до $3 млрд., в настоящее время он составляет порядка $1 млрд.

«В этом смысле соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном предоставляет новые возможности для предпринимателей», — сказал Пашинян.

Перед поездкой в Ереван Масуд Пезешкиан также отметил, что собирается сосредоточиться на продвижении экономических интересов. Речь идет о повышении роли иранских компаний и выполнении ранее достигнутых инвестиционных соглашений. Как пообещал иранский лидер, особое внимание будет уделено сотрудничеству в торговле, энергетике и транспорте.

В преддверии визита иранского президента в Армению глава иранского МИД Аббас Аракчи опубликовал статью, посвященную перспективам двусторонних отношений. В публикации дипломат перечислил «все, что необходимо для многолетней дружбы», включая углубление энергетического партнерства и совместные культурные инициативы, инфраструктурные проекты и академические обмены. Они, по мнению министра, свяжут два народа физически и интеллектуально.

Аббас Аракчи особо отметил, что еще больше укрепить взаимодействие поможет реализация проекта «Север – Юг» – международного коридора, соединяющего южные порты Ирана с Центральной Азией, Кавказом, Афганистаном и Восточной Европой. В нем, по словам министра, участвуют 13 государств.

Иран обеспокоен

Однако главным пунктом повестки дня стало обсуждение Зангезурского коридора или так называемого «маршрута Трампа». Проект предполагает создание железнодорожных путей и автомобильной трассы, соединяющей основную часть Азербайджана через Сюникскую область Армении с Турцией и Нахчываном, который долгие годы остается отрезанным от основной территории Азербайджана.

Баку и Анкара настаивают на том, что бы магистраль была экстерриториальной, поэтому проезжающие по ней не должны подвергаться пограничным проверкам и платить таможенные пошлины. В Иране выступили против, опасаясь усиления влияния Турецкой Республики и Азербайджана и проблем с доступом на рынки ЕАЭС и выхода к черноморским портам.

Помимо этого, в Тегеране опасаются, что такой статус магистрали может повлиять на внутриполитический расклад, учитывая, что в Иране живет внушительное число азербайджанцев.