Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не будет увеличивать военные расходы в следующем году, если соглашение о мире с Азербайджаном вступит в силу.
Пашинян уточнил: бюджет на 2026 год, скорее всего, сохранит оборонные траты на нынешнем уровне. В 2025 году Ереван заложил на оборону $1,7 млрд — это вторая по величине статья бюджета после социальных программ.
«Значительного роста расходов на оборону может не быть. Это логично в нынешних условиях», — отметил премьер.
По его словам, правительство Армении продолжит внимательно отслеживать ситуацию в сфере безопасности.
Заявление прозвучало всего через несколько недель после встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о том, что они готовы ратифицировать мирное соглашение и нормализовать отношения. Оба лидера также обратились в ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу.
Документ, который должен завершить более чем 30-летнее противостояние, был подготовлен еще весной текущего года. Однако Баку настаивал на изменении конституции Армении, подчеркивая, что нынешняя редакция оставляет территориальные претензии к Азербайджану. Пашинян отверг эти обвинения, но пообещал инициировать новую конституцию с «региональным характером».
Решение отказаться от роста военных расходов стало резким разворотом для Армении. После 44-дневной войны в 2020 году оборонный бюджет стабильно увеличивался — если до 2020 года он едва превышал $700 млн, то после войны оборонные расходы с каждым годом росли в среднем на 20%.
Оборонный бюджет Азербайджана на 2025 год составил $5 млрд — почти втрое больше трат Армении.
Для Пашиняна заморозка бюджета — финансовый и политический риск. Он демонстрирует доверие к мирному процессу, тогда как радикальные голоса и критики политики премьера настаивают на укреплении обороны.