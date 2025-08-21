Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не будет увеличивать военные расходы в следующем году, если соглашение о мире с Азербайджаном вступит в силу.

Пашинян уточнил: бюджет на 2026 год, скорее всего, сохранит оборонные траты на нынешнем уровне. В 2025 году Ереван заложил на оборону $1,7 млрд — это вторая по величине статья бюджета после социальных программ.

«Значительного роста расходов на оборону может не быть. Это логично в нынешних условиях», — отметил премьер.

По его словам, правительство Армении продолжит внимательно отслеживать ситуацию в сфере безопасности.

Заявление прозвучало всего через несколько недель после встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о том, что они готовы ратифицировать мирное соглашение и нормализовать отношения. Оба лидера также обратились в ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу.

Документ, который должен завершить более чем 30-летнее противостояние, был подготовлен еще весной текущего года. Однако Баку настаивал на изменении конституции Армении, подчеркивая, что нынешняя редакция оставляет территориальные претензии к Азербайджану. Пашинян отверг эти обвинения, но пообещал инициировать новую конституцию с «региональным характером».