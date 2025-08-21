ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Армения урежет военные аппетиты
Пашинян заявил, что Ереван не будет увеличивать военные расходы на 2026 год после вступления в силу мирного договора с Азербайджаном
Армения урежет военные аппетиты
Премьер Армении Никол Пашинян / AP
21 августа 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не будет увеличивать военные расходы в следующем году, если соглашение о мире с Азербайджаном вступит в силу.

Пашинян уточнил: бюджет на 2026 год, скорее всего, сохранит оборонные траты на нынешнем уровне. В 2025 году Ереван заложил на оборону $1,7 млрд — это вторая по величине статья бюджета после социальных программ.

«Значительного роста расходов на оборону может не быть. Это логично в нынешних условиях», — отметил премьер.

По его словам, правительство Армении продолжит внимательно отслеживать ситуацию в сфере безопасности.

Заявление прозвучало всего через несколько недель после встречи Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров стороны подписали совместную декларацию о том, что они готовы ратифицировать мирное соглашение и нормализовать отношения. Оба лидера также обратились в ОБСЕ с просьбой распустить Минскую группу.

Документ, который должен завершить более чем 30-летнее противостояние, был подготовлен еще весной текущего года. Однако Баку настаивал на изменении конституции Армении, подчеркивая, что нынешняя редакция оставляет территориальные претензии к Азербайджану. Пашинян отверг эти обвинения, но пообещал инициировать новую конституцию с «региональным характером».

Читайте также

Решение отказаться от роста военных расходов стало резким разворотом для Армении. После 44-дневной войны в 2020 году оборонный бюджет стабильно увеличивался — если до 2020 года он едва превышал $700 млн, то после войны оборонные расходы с каждым годом росли в среднем на 20%. 

Оборонный бюджет Азербайджана на 2025 год составил $5 млрд — почти втрое больше трат Армении.

Для Пашиняна заморозка бюджета — финансовый и политический риск. Он демонстрирует доверие к мирному процессу, тогда как радикальные голоса и критики политики премьера настаивают на укреплении обороны.

СвязанныеTRT Global - Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение в Вашингтоне


Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us