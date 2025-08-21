Европейский Союз и Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление по рамочному торговому соглашению. В документе подчеркивается его положительное влияние на развитие экономик обеих сторон.

Совместное заявление касается соглашения, подписанного в июле.

«Соединенные Штаты и Европейский Союз с удовольствием объявляют, что достигли договоренности относительно Рамочного соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле», — говорится в документе.

Стороны рассматривают рамочное соглашение как первый шаг к более широкому процессу, который в будущем может охватить дополнительные сферы.