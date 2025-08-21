ПОЛИТИКА
1 мин чтения
«Крупнейшая сделка, которая когда-либо заключалась»
Европейский Союз и США согласовали совместное заявление о рамочном торговом соглашении, которое предусматривает взаимные тарифные уступки
ЕС и США опубликовали совместное заявление о новом торговом соглашении / AP
21 августа 2025 г.

Европейский Союз и Соединенные Штаты опубликовали совместное заявление по рамочному торговому соглашению. В документе подчеркивается его положительное влияние на развитие экономик обеих сторон.

Совместное заявление касается соглашения, подписанного в июле.

«Соединенные Штаты и Европейский Союз с удовольствием объявляют, что достигли договоренности относительно Рамочного соглашения о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле», — говорится в документе.

Стороны рассматривают рамочное соглашение как первый шаг к более широкому процессу, который в будущем может охватить дополнительные сферы.

Читайте также

Согласно договоренности, Европейский Союз отменяет тарифы на все промышленные товары из США и предоставляет преференциальный доступ к рынку для ряда сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

В ответ Соединенные Штаты с 1 сентября 2025 года введут единый тариф в размере 15% на большинство европейских товаров. Также будет действовать тариф по режиму наибольшего благоприятствования (НБС) для ряда специфических категорий продукции.

Напомним, 27 июля стороны объявили о заключении рамочного торгового соглашения, зафиксировавшего пошлины на уровне 15% для европейского импорта в США.

Президент Дональд Трамп тогда назвал договоренность «крупнейшей сделкой, которая когда-либо заключалась».

