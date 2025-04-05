ПОЛИТИКА
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Украинцам приказали покинуть США
Украинцы в США получили письма с угрозами депортации, но власти заявили, что это была техническая ошибка
Украинцам приказали покинуть США
Украинцы в Нью-Йорке / Reuters
5 апреля 2025 г.

Несколько граждан Украины, находящихся в США на законных основаниях по гуманитарной программе, неожиданно получили электронные письма с уведомлением об аннулировании их иммиграционного статуса. В письмах содержалось требование покинуть страну в течение семи дней, а также предупреждение о возможной насильственной депортации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как подтвердил представитель Министерства внутренней безопасности США (DHS), рассылка действительно имела место, но была ошибочной. По его словам, действующая с 2022 года программа гуманитарного приема украинцев продолжает работать в прежнем режиме.

С момента начала войны в Украине в США получили легальный статус около 240 тыс. украинцев.

Сразу после инцидента DHS разослало дополнительное сообщение, в котором уточнило: письмо о выдворении было отправлено по ошибке. Все условия пребывания в рамках программы остаются без изменений.

Сколько именно украинцев получили такие письма — неизвестно. Одна из женщин, ставшая адресатом уведомления, призналась в разговоре с Reuters, что была в шоке. Она попросила не называть ее имени, опасаясь последствий. По ее словам, она продлила статус в августе прошлого года и получила подтверждение о его действии на два года.

«Я не могла дышать. Я плакала. У меня даже штрафа за парковку нет», — сказала она.

О реакции украинцев рассказала и Анджела Буленс, президент некоммерческой организации IA NICE, базирующейся в Айове. Она отметила, что как минимум две ее подопечные получили такие письма. Одна из них беременна.

«Это было по-настоящему страшное письмо. Все мои подопечные семьи оказались в состоянии паники», — заявила Буленс.

В марте агентство Reuters сообщало, что администрация США рассматривает возможность пересмотра правового статуса части украинских беженцев. В Белом доме тогда назвали эти сообщения фейковыми. Однако вскоре президент Дональд Трамп подтвердил, что такой вопрос действительно обсуждается.

«Некоторые считают, что продление статуса уместно, другие — что нет. Я приму решение довольно скоро», — сказал он. При этом Трамп добавил: «Мы не хотим никому причинить вред».

В конце марта власти США приняли решение лишить временной защиты более 530 тыс. граждан Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

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