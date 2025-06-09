Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается восстанавливать отношения с Илоном Маском, дружбе окончательно пришел конец. Конфликт между двумя самыми влиятельными людьми Америки обострился после того, как Маск резко раскритиковал новый налоговый законопроект Трампа и допустил, что может поддержать демократов на промежуточных выборах в Конгресс.

В телефонном интервью телеканалу NBC в субботу Трамп сказал, что считает отношения с Маском «завершенными‎»‎. Глава Белого дома заявил, что предприниматель «неуважительно отнесся к президентскому посту» и ответил отрицательно на вопрос о возможном примирении: «Нет».

Трамп также предупредил Маска о «серьезных последствиях», если тот решит финансировать кандидатов, выступающих против республиканцев. Трамп не уточнил, что именно он имеет в виду. Илон Маск пока не прокомментировал это заявление. Ранее он удалил ряд критических постов о Трампе, включая утверждение о связях президента с Джеффри Эпштейном.

Напряженность между ними нарастала в течение последних месяцев. По словам советников с обеих сторон, некоторые приближенные Трампа экстренно пытались снизить градус конфликта, призывая к примирению. Однако другие, в основном сторонники Марко Рубио, считают, что Маск зашел слишком далеко, особенно из-за критики политики администрации и резких высказываний в соцсетях.

Глава Tesla и X, который активно поддерживал Трампа в избирательной кампании 2024 года и участвовал в реформах госаппарата, в последние недели сосредоточился на своих компаниях. Тем не менее, его публичные заявления и влияние в деловых кругах продолжают играть важную роль, особенно среди республиканских избирателей и доноров.

Вице-президент Джей Ди Ванс, выступая в подкасте в четверг, выразил надежду на примирение. Он похвалил Маска как талантливого предпринимателя и отметил, что «если Илон немного остынет, все может наладиться». При этом он резко отверг обвинения Маска по делу Эпштейна, назвав их бездоказательными.

Отношения между Трампом и Маском всегда были нестабильными — от сотрудничества до резких конфликтов. Ранее Трамп уже высказывался о возможной отмене федеральных контрактов с компаниями Маска, включая SpaceX. Однако на прошлой неделе он заявил, что рассмотрит этот вопрос только при условии, что это будет «честно как для него, так и для страны».



