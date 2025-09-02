Израильские власти всерьез обсуждают аннексию части оккупированного Западного берега, сообщает CNN со ссылкой на израильских чиновников. Эти планы станут ответом на усилия западных стран по признанию палестинской государственности, уточняет канал.

Франция, Австралия, Канада, Португалия и Великобритания намерены в ближайшее время присоединиться к более чем 140 государствам, уже признавшим Палестину. 1 сентября вице-премьер Бельгии Максим Прево объявил о планах вынести этот вопрос на Генассамблею ООН. По его словам, Бельгия обязана «предотвратить любой риск геноцида», однако решение вступит в силу только после освобождения всех заложников и ухода ХАМАС от власти. Брюссель также анонсировал запрет на импорт продукции из незаконных еврейских поселений.

По данным CNN, на прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел предварительное совещание об аннексии, однако в узком кабинете вопрос пока детально не обсуждался. Канал уточняет, что рассматриваются разные сценарии — от включения отдельных еврейских поселений в состав Израиля до аннексии всей зоны C, которая составляет 60% территории Западного берега и полностью контролируется Израилем.

Особое внимание уделяется Иорданской долине: этот стратегический район вдоль реки Иордан в Израиле называют естественным «поясом безопасности», что, по мнению чиновников, может облегчить диалог с Вашингтоном. Однако ультраправые союзники Нетаньяху, в том числе министры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, настаивают на полной аннексии всех территорий, не заселенных палестинцами, чтобы исключить возможность создания единого палестинского государства.