Палестинское движение ХАМАС заявило, что израильский план по оккупации сектора Газа, получивший название «Колесница Гидеона II», обречен на провал. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил представленный Генштабом план.

В заявлении подчеркивается, что этот документ является продолжением геноцида, который длится в Газе более 22 месяцев, а также демонстрирует игнорирование усилий посредников по прекращению огня и обмену пленными.

ХАМАС отметил, что согласился на предложение о прекращении огня, выдвинутое посредниками. Однако израильское правительство продолжает жестокую войну против мирного населения, стремится разрушить город Газа и вынудить его жителей покинуть свои дома.

По словам движения, отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху реагировать на посреднические инициативы свидетельствует о том, что именно он нарушил соглашения, безразличен к судьбе пленных и не стремится серьезно добиваться их освобождения.