«Колесница Гидеона II» не станет легкой прогулкой
ХАМАС заявил, что израильский план «Колесница Гидеона II» по оккупации сектора Газа потерпит крах и не приведет к достижению поставленных целей
ХАМАС призвал посредников давить на Израиль ради прекращения войны / Reuters
21 августа 2025 г.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что израильский план по оккупации сектора Газа, получивший название «Колесница Гидеона II», обречен на провал. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном после того, как министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил представленный Генштабом план.

В заявлении подчеркивается, что этот документ является продолжением геноцида, который длится в Газе более 22 месяцев, а также демонстрирует игнорирование усилий посредников по прекращению огня и обмену пленными.

ХАМАС отметил, что согласился на предложение о прекращении огня, выдвинутое посредниками. Однако израильское правительство продолжает жестокую войну против мирного населения, стремится разрушить город Газа и вынудить его жителей покинуть свои дома.

По словам движения, отказ премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху реагировать на посреднические инициативы свидетельствует о том, что именно он нарушил соглашения, безразличен к судьбе пленных и не стремится серьезно добиваться их освобождения.

«План оккупации Газы потерпит крах также, как и предыдущие. Израиль не сможет достичь целей, поставленных в этом плане, а оккупация Газы не станет «развлекательной прогулкой», — говорится в сообщении.

ХАМАС также призвал международных посредников усилить давление на Израиль, чтобы добиться прекращения геноцида палестинского народа.

Кабинет безопасности Израиля еще 8 августа одобрил план военных действий в северной части сектора Газа. Перед заседанием кабинета министров премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что конечная цель Израиля — полная оккупация всего сектора.

