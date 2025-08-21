Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь обратился к израильским властям с призывом отменить проект «E1». По его словам, этот план окончательно разорвет связь между севером и югом оккупированного Западного берега реки Иордан.
Свое заявление Гутерриш опубликовал в соцсети Х после того, как Израиль дал окончательное одобрение скандальному проекту, предусматривающему расширение незаконных поселений в Восточном Иерусалиме.
«Решение об увеличении числа поселений, направленное на фактическое разделение Западного берега, должно быть немедленно отменено. Любое строительство на оккупированных территориях противоречит нормам международного права», — подчеркнул генсек.
Он также отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к массовой гибели людей и разрушениям в Газе. Гутерриш вновь призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув необходимость диалога и соблюдения международного гуманитарного права.
15 августа официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш официально обратился к Израилю с требованием остановить проект «E1».
«Наша позиция остается неизменной: все израильские поселения на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, являются нарушением международного права», — заявил Гутерриш.
Проект предусматривает строительство более 4 тыс. жилых домов и гостиниц на участке площадью около 1200 гектаров, конфискованных у палестинцев в районе между поселением Маале-Адумим и Восточным Иерусалимом.
Главная цель проекта — создать непрерывную еврейскую застройку, которая отрежет Восточный Иерусалим от остальной части палестинских территорий.
Международные эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу возможность создания жизнеспособного и территориально связного палестинского государства.