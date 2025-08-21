Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь обратился к израильским властям с призывом отменить проект «E1». По его словам, этот план окончательно разорвет связь между севером и югом оккупированного Западного берега реки Иордан.

Свое заявление Гутерриш опубликовал в соцсети Х после того, как Израиль дал окончательное одобрение скандальному проекту, предусматривающему расширение незаконных поселений в Восточном Иерусалиме.

«Решение об увеличении числа поселений, направленное на фактическое разделение Западного берега, должно быть немедленно отменено. Любое строительство на оккупированных территориях противоречит нормам международного права», — подчеркнул генсек.

Он также отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к массовой гибели людей и разрушениям в Газе. Гутерриш вновь призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув необходимость диалога и соблюдения международного гуманитарного права.

15 августа официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш официально обратился к Израилю с требованием остановить проект «E1».

«Наша позиция остается неизменной: все израильские поселения на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, являются нарушением международного права», — заявил Гутерриш.