ООН: строительство поселений угрожает созданию палестинского государства
Антониу Гутерриш потребовал от Израиля отказаться от реализации проекта «E1», предусматривающего расширение поселений на палестинских землях
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш / AP
21 августа 2025 г.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вновь обратился к израильским властям с призывом отменить проект «E1». По его словам, этот план окончательно разорвет связь между севером и югом оккупированного Западного берега реки Иордан. 

Свое заявление Гутерриш опубликовал в соцсети Х после того, как Израиль дал окончательное одобрение скандальному проекту, предусматривающему расширение незаконных поселений в Восточном Иерусалиме. 

«Решение об увеличении числа поселений, направленное на фактическое разделение Западного берега, должно быть немедленно отменено. Любое строительство на оккупированных территориях противоречит нормам международного права», — подчеркнул генсек. 

Он также отметил, что международное сообщество не может оставаться безучастным к массовой гибели людей и разрушениям в Газе. Гутерриш вновь призвал к немедленному прекращению огня, подчеркнув необходимость диалога и соблюдения международного гуманитарного права. 

15 августа официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш официально обратился к Израилю с требованием остановить проект «E1». 

«Наша позиция остается неизменной: все израильские поселения на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, являются нарушением международного права», — заявил Гутерриш. 

Проект предусматривает строительство более 4 тыс. жилых домов и гостиниц на участке площадью около 1200 гектаров, конфискованных у палестинцев в районе между поселением Маале-Адумим и Восточным Иерусалимом. 

Главная цель проекта — создать непрерывную еврейскую застройку, которая отрежет Восточный Иерусалим от остальной части палестинских территорий. 

Международные эксперты предупреждают, что это ставит под угрозу возможность создания жизнеспособного и территориально связного палестинского государства. 

