План оккупации подвергся критике со стороны мирового сообщества и семей израильских пленных, удерживаемых в Газе.

Напомним, что в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.