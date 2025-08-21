ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Нетаньяху торопится с оккупацией
Биньямин Нетаньяху распорядился завершить оккупацию сектора Газа раньше запланированного срока
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / AP
21 августа 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии сократить сроки операции по оккупации сектора Газа. Об этом сообщила его канцелярия.

В заявлении отмечается, что цель ускорения – как можно быстрее «разгромить» ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план, подготовленный начальником Генерального штаба армии Эялем Замиром.

Операция получила название «Колесница Гидеона II». Кабинет безопасности Израиля еще 8 августа одобрил этот план в северной части палестинского сектора.

Перед заседанием кабинета министров Нетаньяху подчеркнул, что конечная цель – оккупация всего сектора Газа.

План оккупации подвергся критике со стороны мирового сообщества и семей израильских пленных, удерживаемых в Газе.

Напомним, что в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.

