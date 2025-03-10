ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина готова к частичному перемирию
Власти страны уже на этой неделе предложат Москве временное прекращение боевых действий
Украина готова к частичному перемирию
Флаг Украины в Саудовской Аравии, где готовится встреча украинской и американской делегаций / AFP
10 марта 2025 г.

Киев предложит России частичное перемирие на этой неделе. Президент Владимир Зеленский хочет использовать эту тактику, чтобы вернуть военную и разведывательную поддержку США. Об этом пишет Financial Times (FT).

Украинские переговорщики отправляются в Саудовскую Аравию, чтобы показать Вашингтону: Зеленский действительно стремится к миру. По данным издания, Киев готов заморозить удары дронами, ракетные атаки и боевые действия в Черном море, надеясь, что это приведет к возобновлению американских поставок оружия и обмена разведданными.

По словам европейских дипломатов, Киев хочет привлечь США к верификации перемирия, используя американские спутники и разведданные. Но Кремль отвергает частичный мир, требуя «окончательного урегулирования».

Решение США заморозить помощь уже привело к потере позиций в Курской области. Без американской поддержки Украина уже уступила большую часть территории российского региона, занятого в прошлом году. Теперь Киев срочно пытается восстановить отношения с Вашингтоном, чтобы удержать позиции.

Переговоры в Джидде начнутся во вторник, 11 марта. Делегацию Украины возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак, также в составе будут министры иностранных дел и обороны. Зеленский лично встретится с наследным принцем Саудовской Аравии, уточняет газета.

США открыто давят на Киев, призывая его немедленно уступить территории и прекратить сопротивление. Президент Дональд Трамп требует от Зеленского готовности к компромиссу, включая отказ от вступления в НАТО и проведение выборов. При этом, по данным NBC, Трамп ужесточил свою позицию в отношении Киева: отныне Вашингтон не готов посылать помощь Украине только ради соглашения о полезных ископаемых.

«Если кто-то не хочет заключать сделку, его скоро не будет», — заявил Трамп, раздраженный позицией Зеленского.

Украинский президент пытается найти выход. Он предложил ЕС создать коалицию из 20 стран, готовых поддерживать Украину после перемирия. Однако объемов этой помощи будет недостаточно, полностью заменить США европейцы просто не в силах, констатирует FT. 

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